Alphabet 和索尼的业绩超出预期

二月 03, 2022 07:08

随着最近发生的一切 - 通胀上升、东欧紧张局势、股市波动以及货币政策收紧的前景 - 有些人可能忽略了我们正处于盈利季节的中期。

今天上午，索尼公布截至 2021 年 12 月 31 日止三个月的季度业绩后，股价在盘前交易中上涨超过 4.8%，大大超出市场预期。

索尼报告收入为 3 万亿日元（264 亿美元），而预期为 2.9 万亿日元（254.6 亿美元），同比增长 13%。本季度营业利润同比增长 32%，达到 4652 亿日元（40.5 亿美元），令人印象深刻。

这些好于预期的业绩主要归功于其图片部门的收益激增，其中营业收入在《蜘蛛侠：无路可走》大获成功后同比增长超过 636%。

这些积极的结果导致索尼将全年利润预测从 1.04 万亿日元上调至 1.2 万亿日元。

今天上午在盘前交易中表现良好的另一家公司是科技巨头 Alphabet（谷歌的母公司），由于其 2021 年最后一个季度的积极业绩，其股价上涨了 10% 以上。

Alphabet 报告本季度总收入为 753 亿美元，同比增长 32%，远高于预期的 722 亿美元。 2021 年全年收入为 2576 亿美元，同比增长 41%。

本季度净收入同比增长 36% 至 206 亿美元，据报道，2021 年全年净收入为 760 亿美元，同比增长 89%，令人难以置信。

这些令人印象深刻的数字主要是由谷歌和 YouTube 的广告业务推动的，它们在第四季度创造了 92.7% 的收入，这主要是由于大流行推动了数字广告的增长。

Alphabet 还宣布，该公司将于 7 月 15 日进行 20 比 1 的股票拆分，但须经股东批准。 2020 年，苹果和特斯拉的股价都在消息传出并实施各自的股票拆分后飙升。

股票拆分的好处之一是，它使昂贵的股票对更多的投资者来说更容易负担得起，这有时会增加需求，从而推高价格。然而，随着零碎股票的可用性和普及程度的提高，这种策略在这方面可能不会像过去那样有效。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Alphabet Inc.（A 类）日线图。日期范围：2021 年 6 月 3 日至 2022 年 2 月 1 日。拍摄日期：2022 年 2 月 2 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Alphabet Inc.（A 类）周线图。日期范围：2015 年 8 月 9 日至 2022 年 2 月 1 日。拍摄日期：2022 年 2 月 2 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

投资世界第一的多资产交易平台

Admiral Markets为专业交易者提供的MetaTrader 5进行交易，让您体验更好、更有价值的交易。它具有更多优势以及可以访问实时交易数据。单击下面的横幅开始免费下载MT5！

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析，估计，预测，市场评论，每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下几点：

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布，绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告，也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。

2.任何投资决定均由每个客户单独做出，而Aglobe Investments Ltd对因该决定而引起的任何损失或损害概不负责，无论是否基于内容。

3.为了保护客户的利益和分析的客观性，Aglobe Investments Ltd建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。

4.分析是由独立分析师根据他们的个人估计而准备的。

5.尽一切努力确保内容的所有来源都是可靠的并且以一种易于理解，及时，准确和完整的方式呈现所有信息，但Aglobe Investments Ltd不保证分析中包含的任何信息的准确性或完整性。

6.内容中指明的金融工具任何过去或模式的表现均不应被解释为Aglobe Investments Ltd对任何未来表现的明示或默示的承诺，保证或暗示。金融工具的价值可能会增加也可能减少，并且资产价值的保全不能得到保证。

7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质，可能导致损失或利润。在开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。