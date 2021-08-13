模因股票 AMC 因对冲基金做空而飙升 12%！

八月 13, 2021 19:13

模因股票重新成为焦点。来自 Reddit 人群的最爱之一是 AMC 娱乐控股。由于对冲基金资深人士 Odey Asset Management 做空该股的消息，该股最近上涨了 12%，本周上涨了近 30%，然后今天收低。

专注于模因股票的散户投资者经常发现被大量做空的公司试图压空它们。从今年的低点到今年的高点，该股飙升了 4,000% 以上。

然而，该股目前已从这些高点下跌了60%以上，因此波动极大。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，#AMC，每月 - 数据范围：从 2013 年 12 月 1 日到 2021 年 8 月 13 日，于 2021 年 8 月 13 日晚上 8:30 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

AMC 股价目前处于一个有趣的技术水平，重新测试 2014 年和 2016 年的高点。 35.50 美元的价格水平之前是阻力，现在可能会变成支撑。

由于该股票的极度波动，交易者可能会在较低的时间范围内寻找其他线索，以确认买家是否重新获得控制权。

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