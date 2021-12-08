苹果在科技股强劲的一天处于领先地位

十二月 09, 2021 07:40

昨天，随着对 Omicron 变体的担忧继续缓解，华尔街主要指数均录得强劲上涨。这些增长主要是由科技股上涨推动的，以全球市值最大的公司苹果为首。

苹果股价在盘中上涨超过 3.5%，在此过程中创下了 171.18 美元的创纪录收盘价。

摩根士丹利分析师 Katy Huberty 将该股的目标价定为 200 美元，大幅提高了她之前设定的 164 美元的目标价，之后实现了这一强劲表现。如果这个 12 个月的目标是准确的，那么投资者可能会在明年获得近 17% 的收益。

这一修订目标主要是由于有报道称苹果正在开发虚拟和增强现实产品，并且预计这些产品可能会在不久的将来推出。

这也反映出，随着金融市场的波动性恢复，投资者目前正在寻求更高质量的股票，这在最近几个交易日已经很明显。

尽管许多股票在 Covid-19 的最新变体产生的不确定性中暴跌，但事实证明，苹果的股票具有非常强的弹性。事实上，与其他科技股相比，苹果的股价几乎没有下跌。

明年苹果真的能达到每股 200 美元吗？大多数潜在投资者的直接担忧将是 iPhone 13 需求放缓和持续的供应链问题，这些问题已经迫使苹果将其最新智能手机的生产目标削减 1000 万部。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Apple 日线图。日期范围：2020 年 8 月 4 日至 2021 年 12 月 7 日。拍摄日期：2021 年 12 月 8 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Apple 周线图。日期范围：2015 年 6 月 7 日至 2021 年 12 月 7 日。拍摄日期：2021 年 12 月 8 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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