布伦特原油在中东紧张局势中继续攀升

一月 19, 2022 07:49

就在三周前，我们还在猜测布伦特原油何时会突破每桶 80 美元，而今天该大宗商品似乎正朝着 90 美元的方向发展。

周二上午，布伦特原油继续其最近在市场上的反弹，价格攀升超过 1.3%，达到 2014 年以来的最高水平。自 12 月初以来，这一令人印象深刻的价格涨幅已超过 24%。

那么，是什么推动了油价的飙升？

周二上午的价格跳升是在也门的胡塞武装声称对一系列针对阿拉伯联合酋长国（UAE）的无人机袭击负责之后。这些袭击在阿布扎比郊区引起爆炸和火灾，造成三人死亡，并引发了人们对敌对行动升级和全球石油供应可能中断的担忧

已经受到 OPEC+ 限制的石油供应在最近几个月进一步收紧，因为一些成员国难以按照商定的产能进行生产。

在需求方面，对石油的需求正在上升，因为北半球特别寒冷的冬季气温正在推动对取暖燃料的需求增加。

此外，对 Omicron 将导致需求下降（进而导致 11 月价格暴跌）的担忧有所缓解，随着世界试图将大流行抛在脑后，这增加了对 2022 年的需求预期。

所有这些因素都导致分析师推测在不久的将来需求将继续超过供应，这意味着油价可能会在未来几周和几个月内进一步上涨。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 布伦特原油日线图。日期范围：2021 年 3 月 25 日至 2022 年 1 月 18 日。拍摄日期：2022 年 1 月 18 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 布伦特原油周线图。日期范围：2015 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 18 日。拍摄日期：2022 年 1 月 18 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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