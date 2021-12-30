随着年底的临近，布伦特原油价格接近 80 美元

十二月 30, 2021 22:18

昨日，欧洲主要股指全线上涨，而华尔街收盘则喜忧参半。S&P 500指数在盘中短暂创下历史新高后，结束了创纪录的涨势，收盘下跌 0.1%。

今天，英国市场在圣诞假期后重新开放，尽管每日确诊的 Covid-19 病例数创下历史新高，但我们可能会看到对周一英国在新年前不会有进一步限制的消息做出有利的反应。

在其他地方，尽管对 Omicron 变体的快速传播持续担忧，但昨天原油价格继续上涨。尤其是布伦特原油似乎将目光锁定在每桶 80 美元，此前在世卫组织于 11 月 26 日首次将 Omicron 指定为关注的变体之后，布伦特原油已经跌破了这一水平。

布伦特原油昨日收于每桶 78.94 美元，西德克萨斯中质原油 (WTI) 收于每桶 75.98 美元也不远。

目前支持这些价格的是厄瓜多尔、利比亚和尼日利亚的石油生产中断。

此外，美国石油协会 (API) 昨天报告称，上周美国原油库存减少了 310 万桶，但略低于预期的 320 万桶。政府官方库存报告将于今天晚些时候发布，预计将再次减少约 320 万桶。

到 2021 年为止，布伦特原油价格已上涨约 53%，多头将希望它在年底前突破每桶 80 美元的心理价位。展望新的一年，投资者等待 1 月 4 日 OPEC+ 会议的结果，届时成员国将决定是否在 2 月份继续增产 40 万桶/日。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 布伦特日线图。日期范围：2021 年 5 月 5 日至 2021 年 12 月 29 日。拍摄日期：2021 年 12 月 29 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 布伦特周线图。日期范围：2015 年 6 月 14 日至 2021 年 12 月 29 日。拍摄日期：2021 年 12 月 29 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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