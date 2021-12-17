如何在网络安全热潮中交易 Crowdstrike 的 50% 激增

十二月 17, 2021 22:10

在对美国最大的石油管道系统 Colonial Pipeline 等大型机构发起一波勒索软件攻击之后，网络安全类股票今年一直受到热捧。

越来越多的企业正在使用网络安全公司来帮助防范网络攻击 - 这种趋势只会持续一段时间。

尽管大多数分析师看好网络安全股票，但其中许多股票的交易价格一直很高，即使按照科技公司的标准也是如此。

这也是为什么长期投资者对网络安全股票 Crowdstrike Holdings 最近下跌 37% 感兴趣的原因。请在下面进一步了解更多信息。

股票： Crowdstrike Holdings Inc 交易所： NASDAQ 交易品种： CRWD 日期： 2021年12月15日 时间线： 1-9 个月 进入水平： 200.50美元 目标水平： 300.00 美元 头寸大小： 最大 7% 风险： 高

Trade.MT5 账户允许您从全球 15 家最大的证券交易所购买真实股票和股份。

所有交易都是高风险的，您的损失可能超过交易风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会失败，有些交易会赢。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或在投资前先在模拟账户上练习以积累知识。

为什么要交易 Crowdstrike Holdings 的股票？

自 2019 年 6 月 Crowdstrike Holdings 首次公开募股 (IPO) 以来，该股飙升逾 365%，于 2021 年 11 月创下历史新高。在投资银行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 下调评级后，该股目前较历史高点下跌逾35%。

然而，大多数分析师仍然看好 Crowdstrike Holdings 股票和一般网络安全行业的长期前景。让我们来看看一些分析师预测该股在未来 12 个月内创下历史新高的一些原因。

原因一：网络安全遇上云计算 - 两个非常热门的领域

在过去几年中，网络安全和云计算领域增长最快。Crowdstrike Holdings 将这两个行业结合在一起，为该行业提供独特的产品。最近的收益显示，该公司的企业安全支出水平有所增加。

Needham & Co 的分析师表示，Crowdstrike 显示出强劲增长的迹象，并且能够充分利用其市场领先的基于云平台的网络安全平台对网络攻击的安全需求的增加，该平台易于扩展。他们设定了每股 340 美元的目标价，远高于目前的历史最高价位。

原因 二：近期收益和前瞻性指引超出预期

在最新的收益报告中，Crowdstrike 报告的收入为 3.8 亿美元，而预期约为 3.63 亿美元。该公司报告每股 0.17 美元，比分析师预期高出 70%，其每股收益也超过了预期。

最重要的是，对下一季度收入、销售额和利润的前瞻性指导高于分析师的预期。新产品的发布和收购也可能使公司受益并推动其主要产品 Falcon 平台的发展。

原因三：近期下跌导致买入评级上升

当摩根士丹利对 Crowdstrike Holdings 的股价给予卖出评级时，股价下跌了 10%，并继续下跌，目前从历史高位下跌了 35%。分析师的评论称该股“太贵了”。

然而，最近的下跌导致一些分析师立即对该股给予买入评级。这包括投资摩根大通在 12 月 14 日将该股上调至增持，强调根据其最近的收益报告，该股有至少 25% 的上涨潜力。

Crowdstrike Holdings 股票 - 分析师的预测是什么？

根据 MarketBeat 对 Crowdstrike Holdings 股价长期预测进行调查的分析师称，目前买入评级高于卖出评级。

在过去几个月中，买入评级的数量一直保持稳定，但随着摩根士丹利改变其预测 (但在最近下降 35% 之前) 而下降了一个。买入评级明显高于去年同期。

资料来源：MarketBeat，2021 年 12 月 15 日

Crowdstrike Holdings 股票的交易思路示例

Crowdstrike Holdings 股票价格的交易思路示例如下：

在突破 200.50 美元时买入该股票。

将分析师的历史最高价和中值目标定为 300.00 美元。

将您的风险控制在最高为您总账户的 7%。

时间线 = 1 – 9 个月

如果您购买 10 股 Crowdstrike Holdings 股票： 如果达到目标 = $995.00 利润 ($300.00 - $200.50 * 10 股)。



明智的做法是记住股价不太可能直线上涨，甚至可能在上涨之前进一步下跌。因此，一定要进行良好的风险管理，这是成功交易最重要的方面之一。您应该始终知道在交易中可能损失多少以及所涉及的风险。

如何通过 4 个步骤购买 Crowdstrike Holdings 股票

通过 AdmiralMarkets，您可以购买 Crowdstrike Holdings 等美国公司的股票。

在 AdmiralMarkets 开设账户以访问交易室。 在您的真实账户或模拟账户之一上单击交易以打开网络平台。 在市场报价窗口底部搜索 Crowdstrike 并将交易品种拖到图表上。 使用一键交易功能，或右键打开交易单，输入您的交易规模、止损和止盈位。

资料来源：AdmiralMarkets MetaTrader 5 web。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

点击下面的横幅，立即购买 Crowdstrike Holdings 的股票！ ▼▼▼

您是否看到 Crowdstrike Holdings 的股票走势不同？

请记住，所有分析和交易想法都基于作者的个人观点和经验。

如果您认为 Crowdstrike 的股价有更高的机会走低，那么您还可以从 AdmiralMarkets 也提供的差价合约 (CFD) 交易账户中进行空头交易。

Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约投机股票的价格方向。

这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价的上涨和下跌中获利。在这篇如何交易差价合约的文章中了解有关差价合约的更多信息。

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析，估计，预测，市场评论，每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下几点：

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布，绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告，也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。

2.任何投资决定均由每个客户单独做出，而Aglobe Investments Ltd对因该决定而引起的任何损失或损害概不负责，无论是否基于内容。

3.为了保护客户的利益和分析的客观性，Aglobe Investments Ltd建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。

4.分析是由独立分析师根据他们的个人估计而准备的。

5.尽一切努力确保内容的所有来源都是可靠的并且以一种易于理解，及时，准确和完整的方式呈现所有信息，但Aglobe Investments Ltd不保证分析中包含的任何信息的准确性或完整性。

6.内容中指明的金融工具任何过去或模式的表现均不应被解释为Aglobe Investments Ltd对任何未来表现的明示或默示的承诺，保证或暗示。金融工具的价值可能会增加也可能减少，并且资产价值的保全不能得到保证。

7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质，可能导致损失或利润。在开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。