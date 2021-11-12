Daimler：汽车行业的价值股

十一月 13, 2021 01:51

对于交易者和价值投资者而言，汽车行业一直是一个有趣的领域。

随着电动汽车 (EV) 行业的新秀不断成为头条新闻，本周我们希望对经典汽车股票有所了解，该股票在行业挑战和持续增长中都经受住了时间的考验：戴姆勒 (Daimler：DAI)。

Daimler 股份公司在 2021 年 10 月突然上涨了 11%，由于宣布了新的独立卡车和公共汽车业务戴姆勒卡车控股股份公司而成为头条新闻。他们还宣布将公司从 Daimler 股份公司更名为梅赛德斯 - 奔驰集团股份公司，自 2022 年 2 月 1 日起生效。

除了这一意外的价格飙升之外，分析师普遍看好 Daimler 公司的稳定和积极增长，多数人宣布该股为买入。

鉴于 Admiral Markets 的使命是为您提供交易和投资所需的工具，因为我们定位为金融中心，我们希望不仅涵盖要交易的股票，还还包括稳定的价值型股票，这些股票可能对注重价值的投资者有吸引力。

股票： Daimler 交易所： XETRA Invest.MT5 账户交易品种： DAI Trade.MT5 账户交易品种： #DAI 日期： 2021年11月10日 时间线： 6 - 12个月 进入水平： 86 欧元 目标水平： 94 欧元 止损水平： - Invest.MT5 账户头寸规模： 最高 5% 风险： 中等

* Trade.MT5 账户允许您使用差价合约 (CFD) 投机股票的价格方向。这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价的上涨和下跌中获利。在这篇如何交易差价合约的文章中了解有关差价合约的更多信息。

资料来源：Admiral Markets合约规格

所有交易都是高风险的，您的损失可能超过交易风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会失败，有些交易会赢。从小事做起，了解您自己的风险承受能力水平，或在投资前先在模拟账户上练习以积累知识。

为什么投资 Daimler 股票？

Daimler 股份公司股票的一般分析师意见是，它在消费周期性公司集团的同行中排名靠前。DAI 的共识评级为 2.73，而这类消费周期性公司的平均评级为2.53。

Daimler 的 VGM 得分(价值、增长、动量)为 B，仅次于得分 A，这意味着该股票是那些拥有价值投资优先目标的人的绝佳选择。

据分析师称，Daimler 股份公司的价值可能被低估，鉴于公司的财务状况和增长前景，随着时间的推移，该股票的表现可能会跑赢大盘。

Daimler 计划在 2022 年至 2030 年间投资 400 亿欧元来开发电动汽车 (EV)，这无疑是值得关注的股票。鉴于它目前被低估的可能性，价值投资者可能会感兴趣。

分析师对 Daimler 股票的预测是什么？

股票分析师的普遍共识将 Daimler (DAI) 评为买入。根据 Daimler 股份公司的历史数据，以 22 年的股票市场总表现计算，该股平均每年上涨 8%。基于这些信息，DAI 可以被视为价值投资组合的一部分，是一种良好的长期股票。

资料来源：华尔街日报，2021 年 11 月 10 日

资料来源：华尔街日报，2021 年 11 月 10 日

资料来源：MarketBeat，2021 年 11 月 10 日

根据分析师的目标价共识，Daimler 股份公司未来 52 周的最高目标价为 116 欧元。最低目标价为 60 欧元，平均目标价为 94.43 欧元。

如何通过 4 步购买 Daimler 股票

使用 Admiral Markets，您可以以每股 0.02 美元的低佣金和 1 美元的低佣金购买 Daimler 等美国公司的股票。

在 Admiral Markets开设账户以访问交易室。 在您的真实账户或模拟账户之一上单击交易以打开网页版平台。 在市场报价窗口底部搜索 Daimler 并将交易品种拖到图表上。 使用一键交易功能，或右键打开交易单，输入您的交易规模、止损和止盈水平。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5 web。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为 Daimler 的发展有什么不同吗？

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如果您认为 Daimler 的股价更有可能走低，那么您还可以从 Admiral Markets也提供的CFD (差价合约)交易账户中做空。

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