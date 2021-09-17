道琼斯30指数是否准备下跌近800点？

九月 17, 2021 20:14

在昨天的交易中，道琼斯30指数下跌100点，然后在当天结束时恢复到接近不变的水平。尽管零售销售数据为正，但仍出现了疲软。

对于美国股市和道琼斯 30 指数来说，9 月往往是季节性疲软的月份。有趣的是，该指数现在正在测试一条关键的水平阻力线，它可以决定下一步的上涨或下跌。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，DJI30，每日 - 数据范围：2021 年 5 月 3 日至 2021 年 9 月 16 日，于 2021 年 9 月 16 日晚上 8:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面显示的 DJI 30 日线图突出显示了 34,820 附近的关键水平阻力位。这是 8 月份之前的支撑，现在它正在充当潜在的阻力区。

如果卖家可以在这里保持控制，那么下一个支撑位在 34,030 附近，即 7 月 19/20 日的摆动低点。这将代表下跌近 800 点，因此值得关注。

您知道吗，您可以完全免费下载Admiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台？这意味着您可以查看数千种不同股票的实时价格，使用内置指标进行技术性股票市场研究并直接从平台进行交易！单击下面的横幅开始下载！

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析，估计，预测，市场评论，每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下几点：

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布，绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告，也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。

2.任何投资决定均由每个客户单独做出，而Aglobe Investments Ltd对因该决定而引起的任何损失或损害概不负责，无论是否基于内容。

3.为了保护客户的利益和分析的客观性，Aglobe Investments Ltd建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。

4.分析是由独立分析师根据他们的个人估计而准备的。

5.尽一切努力确保内容的所有来源都是可靠的并且以一种易于理解，及时，准确和完整的方式呈现所有信息，但Aglobe Investments Ltd不保证分析中包含的任何信息的准确性或完整性。

6.内容中指明的金融工具任何过去或模式的表现均不应被解释为Aglobe Investments Ltd对任何未来表现的明示或默示的承诺，保证或暗示。金融工具的价值可能会增加也可能减少，并且资产价值的保全不能得到保证。

7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质，可能导致损失或利润。在开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。