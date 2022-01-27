市场对美联储政策会议的反应

一月 28, 2022 07:13

昨天晚上，美联储宣布了他们为期两天的政策会议的结果，目前来看，变化不大。

正如人们普遍预期的那样，美联储暗示可能会在 3 月加息，并重申他们的债券购买计划将在同月结束，这是他们在 12 月的上次政策会议上做出的决定。

然而，正如预期的那样，投资者特别关注美联储主席鲍威尔的公告后新闻发布会，以了解有关美联储下一步行动的任何暗示。

鲍威尔没有承诺美联储采取任何特定行动，但他强调通胀远高于美联储的长期目标，并强调我们目前看到的全球供应链问题可能比原来想象的更持久。

他的言论立即在整个市场产生了连锁反应，因为投资者一直在关注每一个字，他们推断美联储将在未来几个月优先解决通胀上升问题，而不是强劲的经济增长。

追踪美元兑一篮子六种竞争对手货币表现的美元指数收于一个多月以来的最高水平，今天上午继续强劲上涨。

布伦特原油盘中自 2014 年 10 月以来首次升至每桶 90 美元以上，随后回落至该水平下方，因为以美元计价的石油在美元升值时对外币而言变得更加昂贵。

长期以来，黄金一直是投资者对冲通胀的最爱，而且往往与美元呈反比关系，但黄金下跌 1.5%，抹去了 2022 年的所有涨幅，并在今早继续下跌。

在股市，反应在很大程度上是可以预见的。周一，华尔街大部分时间都处于亏损状态，但由于投资者逢低买入，大部分损失在收盘时间扭转。昨天，我们看到了相反的情况。在鲍威尔的新闻发布会之前，许多美国股市一直表现非常积极，但在当天的最后几个小时从盘中高点回落。

会议结束时的结果相当喜忧参半。S&P 500 指数盘中上涨超过 2%，收盘下跌 0.15%。另一方面，以科技股为主的纳斯达克 100 指数收盘上涨 0.17%，但盘中涨幅超过 3.5%。

微软在本季度的收入预测好于预期后，当天收盘上涨 2.85%，尽管这家科技巨头盘中上涨了近 7%。

Netflix 上周五的订阅用户增长预测数据疲软，导致该股最近几天暴跌，在昨天的交易中进一步下跌了 1.83%。

然而，这家流媒体巨头的股价在盘外交易中上涨了 4% 以上。这一增长是对亿万富翁投资者威廉·阿克曼 (William Ackman) 的对冲基金 Pershing Square 自上周五以来已买入超过 310 万股 Netflix 股票的消息的回应 - 这一头寸价值超过 10 亿美元，这使得该对冲基金成为前 20 大股东。

该流媒体平台的股价在大流行期间飙升，自 11 月创下历史新高以来已下跌超过 48%。阿克曼似乎认为，这次价格下跌提供了一个买入机会，理由是 Netflix 的高经常性收入和行业领先的内容。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Netflix 日线图。日期范围：2021 年 5 月 26 日至 2022 年 1 月 26 日。拍摄日期：2022 年 1 月 27 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Netflix 周线图。日期范围：2015 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 26 日。拍摄日期：2022 年 1 月 27 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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