随着美国通胀接近 40 年高位，GBPUSD 继续反弹

一月 14, 2022 20:08

在过去的几周里，我们看到了很多关于美联储如何在未来几个月内采取行动应对不断上升的通胀的文章。

昨天，美国劳工统计局公布了 12 月份通胀的关键指标之一，即消费者价格指数 (CPI)。 CPI 较上月上涨 0.5%，在截至 12 月的 12 个月中上涨了 7%。这是自 1982 年以来 CPI 同比增幅最大的一次。

然而，尽管处于近 40 年来的最高水平，但这些数字与预期相符，因此已被计入许多资产的价格中。

事实上，华尔街实际上似乎松了一口气，最新的数据并没有高于预期。许多股票上涨，美国主要股指均以温和上涨收盘。

有人猜测，如果通胀数据比预期的要差得多，美联储可能会被迫比预期更快地采取行动并提前加息。从目前的情况来看，鉴于昨天的数据，人们越来越预期美联储将在 3 月开始加息。

作为对数据的回应，衡量美元兑六种竞争货币的美元指数下跌 0.6%，收于 11 月中旬以来的最低水平，并在周四上午继续下跌。

另一方面，英镑继续反弹，因为交易者认为英国经济可以摆脱 Omicron 引发的 Covid-19 病例激增的影响，并且英国央行 (BoE) 可能会在 2 月份的下次会议上再次加息。

自 12 月触及 12 个月低点以来，GBPUSD已上涨近 6%，这一上升趋势是由英国央行在 12 月三年多来首次上调利率启动的。

周四上午，该货币对连续第三天上涨，触及10月29日以来的最高水平。然而，应该注意的是，RSI 指标现在已经进入超买区域，这意味着多头应该对潜在的回调保持谨慎。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – GBPUSD 日线图。日期范围：2021 年 5 月 24 日至 2022 年 1 月 13 日。拍摄日期：2022 年 1 月 13 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – GBPUSD 周线图。日期范围：2015 年 7 月 19 日至 2022 年 1 月 13 日。拍摄日期：2022 年 1 月 13 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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