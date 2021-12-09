由于英国收紧限制，GBPUSD 处于年度低点

十二月 10, 2021 03:49

尽管 Omicron 的早期数据表明最新的 Covid-19 变体可能没有最初担心的那么糟糕，但昨天，英国首相 Boris Johnson 宣布英国恢复某些限制，以帮助遏制其传播。

宣布这一消息之际，新变体导致英国各地感染人数上升，周三报告的新病例超过 51,000 例。

英国的新限制包括在家指导工作、在大多数公共场所强制佩戴口罩以及对各种活动的 Covid Pass 要求。在英国的其他地方 - 苏格兰、威尔士和北爱尔兰已经实施了类似的限制。

在这些限制措施得到确认后，GBPUSD 延续了自 10 月下旬以来的下行轨迹，在此过程中达到了 2020 年 12 月以来的最低点。

增加英镑压力的是经济学家越来越预期英国央行 (BoE) 不会立即加息，许多人现在预测 2 月份会加息。

相反，英国央行预计将采取“观望”的态度，直到 Omicron 对英国经济的影响变得更加明显。尽管正如我们最近看到的那样，情况可能会很快发生变化，科学家们的新信息可能会在未来几天再次改变预期。

与此同时，至少在短期内，空头看起来可能会在这里保持控制。然而，重要的是要密切关注周五美国最新通胀数据以及英国央行 12 月 16 日利率决定的影响。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – GBPUSD 日线图。日期范围：2021 年 4 月 19 日至 2021 年 12 月 9 日。拍摄日期：2021 年 12 月 9 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – GBPUSD 周线图。日期范围：2015 年 6 月 14 日至 2021 年 12 月 9 日。拍摄日期：2021 年 12 月 9 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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