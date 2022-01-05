英国航空公司股票在 2022 年有了飞跃性的开始

一月 06, 2022 03:46

昨天，英国市场在周一因新年假期休市后重新开放。总的来说，这对英国股市来说是个好日子，主要指数的涨幅超过了美国同类指数。

FTSE 100 指数上涨 1.63%，达到 2020 年 2 月以来的最高水平，而 FTSE 250 指数收盘上涨 1.77%。

周一，尽管有数千个航班被取消，但美国航空公司在华尔街今年的第一个交易日表现强劲，昨天，英国上市的航空公司急切地从大西洋彼岸的行业伙伴那里接过接力棒。

易捷航空、国际联合航空集团 (IAG) 和维兹航空在 2022 年第一交易日分别上涨了 9.24%、11.26% 和 12.22%。

为什么航空股表现如此出色？

围绕 Covid-19 的 Omicron 变体似乎有越来越多的积极迹象 - 即，尽管它具有高度传染性，但它似乎不会像以前的变体那样引起严重的疾病。主要由于这一点，投资者似乎对国际旅行将在 2022 年反弹充满信心。

由于全球旅行限制，航空股自大流行开始以来经历了特别艰难的时期，随着国际旅行在 2020 年停止，收入直线下降。

负责英国航空公司和伊比利亚航空公司的 IAG 是 2021 年 FTSE 100 指数表现最差的公司之一。事实上，尽管周二表现强劲，但 IAG 的收盘价为 158.52 便士，仍远低于其 52 周的最高价 222.10 便士，比大流行前的水平低约 75%。

2022 年国际旅行会显著复苏吗？许多乐观的投资者似乎也这么认为。然而，更谨慎的人很可能会等待数据确认好转，然后再考虑将航空股添加到他们的投资组合中。

尽管如此，在英国首相鲍里斯·约翰逊昨天宣布英国不太可能因 Omicron 而有任何进一步的限制之后，如果英国旅游股本周出现进一步的涨幅，也就不足为奇了。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – IAG 日线图。日期范围：2021 年 5 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。拍摄日期：2022 年 1 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – IAG 周线图。日期范围：2015 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。拍摄日期：2022 年 1 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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