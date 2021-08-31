随着未来不确定性的增加，黄金的吸引力与日俱增

八月 31, 2021 10:06

正如我们在去年 7 月对黄金演变的分析中提到的，今年上半年黄金下跌 7%，主要是由于美元走强和上半年主要股指表现良好。尽管在 7 月和 8 月期间，这一趋势似乎正在逆转，因为过去两个月黄金价格已重估了 2.68%。

这可以解释为金融市场围绕经济未来的不确定性越来越大，这是由于自现有冠状病毒的Delta变体强烈爆发以来，我们在德国和美国都逐渐观察到恶化。疫苗在这种新菌株之前表现不佳，从而降低了疫苗的有效性，从而在疫苗接种过程中产生了越来越多的困惑。

此外，在上周的分析中，情报公司 Palantir 宣布收购 5,070 万美元的金条，作为其风险分散策略的一部分，以应对股市可能出现的“黑天鹅”事件，从而显示其对未来的怀疑。

正如我们在以前的分析中提到的，现实是，如果我们在经济恶化的基础上再加上我们所评论的地缘政治变化，例如，假设退出阿富汗和未来可能的冲突。美国和中国之间争夺世界霸权的斗争，或者面对美联储或欧洲央行等组织为抗击通货膨胀而采取的经济措施，如提高利率和在过去几年中大量购买资产后逐步减少各自的资产负债表，可能在金融市场上产生的不确定性和波动性，越来越多的人怀疑这些机构和FIAT货币的能力，寻找替代品，其中黄金可以集中所有对投资者的吸引力。

从技术上讲，如果我们看日线图，我们可以看到，在 8 月初的最后一次强劲下跌之后，价格再次测试了以较低的红色条纹为代表的主要支撑位，价格经历了强劲的上涨势头。这导致它超过了其重要的平均 200 个交易日，处于上升趋势。

这种冲动导致价格寻找由较低绿色条带表示的第一个阻力位，因此我们必须非常注意价格在该水平上的行为，因为可能的看涨突破将打开寻找1900美元/盎司的大门，以寻找其下一个阻力位。

目前，价格距离去年的高点还很远，但如果不确定性继续增加，由于其作为避险资产的特性，黄金未来可能会有良好的前景。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。黄金日线图。数据范围：2020 年 4 月 29 日至 2021 年 8 月 30 日。编制于 2021 年 8 月 30 日下午 12:30 CEST。请注意，过去的表现并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 年：21.86%

2019 年：15.45%

2018 年：-3.22%

2017 年：12.75%

2016 年：10.12%

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