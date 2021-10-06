苹果能否反弹 40% 至 200 美元？一位分析师认为...

十月 06, 2021 22:46

众所周知，华尔街人士喜欢苹果股票。随着该股从历史高点下跌 12%，许多分析师都在寻找逢低买入的潜在机会。

在接受 CNBC 采访时，知名基金经理 Gene Munster 认为，在未来 12 到 24 个月内，苹果的股价可能会达到每股 200 美元左右。

从目前的水平来看，高出近 40%。理由是什么？最近的大部分疲软与苹果无关，更多与为更高利率做准备的投资组合定位有关。

还有 iPhone 13 的发布，但图表说明了什么？

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，#AAPL，每周 - 数据范围：从 2017 年 12 月 31 日到 2021 年 10 月 5 日，于 2021 年 10 月 5 日晚上 8:30 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在上面显示的苹果股价周线图上可以清楚地看到长期上升趋势。所有关键的指数移动平均线(20、50 和 100 周期)都在走高，并以正确的顺序走高，以实现看涨势头。

然而，与去年年底、2020年初和2018年的最近调整相比，最近的价格下跌相对较小。

虽然价格在 20 周指数移动平均线 (EMA) 附近停滞，但在 50 周 EMA 附近有支撑位汇合。这也与上升的黑线所示的看涨趋势线相吻合。

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