轮到美联储主席在杰克逊霍尔发言

八月 27, 2021 20:40

经过数周的传闻，终于到了期待已久的杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell)在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，市场将集中注意力寻找美联储可能开始缩减规模的线索或信号。自去年 4 月以来，由于美国在 Covid-19 引发的危机后经济复苏，通胀强劲反弹，有关刺激计划结束的传言不断。

如果昨天我们可以观察到华尔街负收盘，SP500 和道琼斯指数下跌 0.5%，纳斯达克指数下跌 0.6%，那么在本周期间，由于这次会议产生的不确定性，我们已经看到美国债券的收益率如何遭受强劲的反弹，直至昨日周四7.47%，利率达到1.354%，这意味着这些债券的价格有所下降。就其本身而言，我们已经能够观察到美元指数整个一周内下跌了近半个百分点。

尽管去年7月美联储的最新会议记录公布后，美联储似乎可以或多或少迅速采取措施，但事实是，最新已知的宏观经济数据显示，由于冠状病毒的Delta变体的扩展，经济略有放缓。

就在昨天，我们获悉美国今年二季度GDP的初步数据和新的失业救济金申请，均差于市场普遍预期。具体而言，GDP 设定为 6.6%，而预期为 6.7%，而失业申请人数超过 3,000 人，超过 353,000 人的要求。

因此，鉴于刺激措施可能开始撤出，可能会引发市场剧烈波动，在最新数据公布后，杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 可能被迫等待更长时间才能开始逐步减少资产购买计划并可能增加利率，因为虚假或过早的变动可能对经济和金融市场造成比预期更大的损害。

如果我们查看 SP500 的周线图，除了从 2009 年金融危机后采取的措施开始的壮观看涨周期外，该指数的交易价格仅为 670 点，我们可以看到，自从2020 年 3 月，该指数上涨了 2000 多点，从这些低点上涨了 103%。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。SP500的周线图。数据范围：2015 年 1 月 25 日至 2021 年 8 月 27 日。编制时间为 2021 年 8 月 27 日上午 11:45 CEST。请注意，过去的表现并不能保证未来的回报。

这表明了一个明确的现实，即市场在过去几年中依赖并在很大程度上依赖于央行的政策，因为这些政策基于资产购买(从而增加资产负债表)和低利率政策，尽管我们经历了所有的经济和地缘政治问题，我们还是设法保持了金融市场的正常运转。

如果我们查看日线图，我们可以看到过去几个月 SP500 处于强劲的看涨通道中，远离其 200 日移动平均线。当前货币政策的可能变化可能会导致金融市场出现调整，因此我们必须关注研讨会和美联储下次会议的演变。

SP500 有几个重要的支撑位，第一个是突出看涨通道的下带。向下突破该水平可能为进一步修正打开大门，首先寻找橙色条纹代表的所有支撑/阻力水平，其次是去年5月的低点，由红色上带代表，与200个交易日的平均水平一致。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。SP500的日线图。数据范围：2020 年 5 月 4 日至 2021 年 8 月 27 日。编制时间为 2021 年 8 月 27 日上午 11:40 CEST。请注意，过去的表现并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 年：15.05%

2019 年：29.09%

2018 年：-5.96%

2017 年：19.08%

2016 年：8.80%

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