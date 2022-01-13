投资者放心，科技股领涨华尔街

一月 13, 2022 21:14

上周，美联储公布了 12 月政策会议的纪要，这暗示他们可能会比市场此前预期的更快、更积极地应对美国通胀上升的问题。

这一启示导致美国股市普遍下跌，尤其是科技股，持续数日并拖累华尔街主要股指。

昨天，美联储主席杰罗姆鲍威尔在参议院银行委员会的确认听证会上发表讲话，他的评论让投资者放心。尽管确认美联储将在通胀失控之前采取措施遏制通胀上升，但许多人从美联储 12 月会议纪要中解读的紧迫感并不那么明显。换句话说，利率的大幅上升可能没有必要或即将到来。

受此消息影响，美国股市反弹，道琼斯指数、S&P 500 指数和以科技股为主的纳斯达克 100 指数分别上涨 0.51%、0.92% 和 1.47%。

如前所述，引领这次反弹的是科技股，它们尤其受到上周抛售的影响。世界上最大的公司苹果公司成为历史上第一家在今年前两个交易日市值超过 3 万亿美元的公司，在美联储公布 12 月会议纪要后，上周股价下跌 7.5% 。然而，昨天，这家科技巨头的股价回升了 1.68%。

利率和股票往往呈反比关系，因此上周下跌，但科技股对加息前景特别敏感。这是因为科技股估值往往主要基于未来利润的前景，而未来利润的前景受到利率上升的负面影响。

为什么是这样？

首先，较高的利率会增加借贷成本，这意味着企业将不得不支付更多费用来偿还债务，从而增加运营成本并影响其盈利能力。

其次，较高的利率会增加人们将钱存入银行而获得的金额，从而激励他们存钱而不是花钱。换句话说，更高的利率导致消费减少，导致公司销售额减少，这自然会影响他们的利润。

第三，对于科技股来说可能也是最重要的，专业投资者的标准做法是“折现”未来利润 -因为今天的一美元利润被认为比未来几年的一美元利润具有更高的价值。在该计算中，利率起着重要作用 - 利率越大，未来利润的价值就越低。由于科技股今天通常利润很低或没有利润，而未来的潜在利润很大，加息往往对它们产生更大的影响。

尽管鲍威尔的言论暂时安抚了市场，但今天格林威治标准时间 13:30 将发布美国最新的通胀数据。预计消费者价格指数 (CPI) 将报告为 7%，但如果高于此，我们可能会在今天下午看到苹果等科技股再次下跌。

此外，尽管美联储应对通胀计划的不确定性仍然存在，但我们可能会继续看到华尔街的波动。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Apple日线图。日期范围：2021 年 5 月 12 日至 2022 年 1 月 11 日。拍摄日期：2022 年 1 月 12 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Apple 周线图。日期范围：2015 年 7 月 12 日至 2022 年 1 月 11 日。拍摄日期：2022 年 1 月 12 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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