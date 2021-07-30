空客股价会继续攀升吗？

七月 30, 2021 17:05

在发布积极乐观的收益报告后，空客的股票目前在投资者的观察名单中居高不下。在第二季度表现强劲后，这家欧洲飞机制造商提高了对今年剩余时间的盈利能力、交付和现金流的指导。

该公司还宣布将很快推出其 A350 喷气式飞机的货机型号。这是空客之前没有关注的领域，但其竞争对手波音却占据了主导地位。

在收益报告大大超出市场预期后，分析师提高了对该股的目标价。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5, #AIR, 每周 - 数据范围：从 2014 年 4 月 13 日到 2021 年 7 月 29 日，于 2021 年 7 月 29 日晚上 8:30 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

空客的股价最近在 104.50 附近的技术支撑位反弹，如上图中黑色的小横线所示。

交易者的下一个目标将是 2020 年 1 月创下的历史高位 139.10 附近。

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