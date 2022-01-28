如何交易万事达卡在 NFT 繁荣上的 15% 飙升

一月 29, 2022 00:19

万事达卡今年开始宣布与 Coinbase 及其即将推出的 NFT 市场等知名交易所达成一系列加密合作协议。

面对来自金融科技初创公司的新竞争，该公司去年进行了一些关键收购，以实现业务模式多样化，从而保持其在全球支付领域的市场份额。

有趣的是，几位分析师对万事达卡的股票预测仍然看涨。在近期股市下跌的情况下，万事达卡的股价也保持了良好的价格。

在下方了解有关万事达卡股票预测以及如何交易的更多信息。

股票： Mastercard Inc 交易所： NYSE Trade.MT5 账户交易品种： MA 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 355.00 美元 目标水平： 433.14 美元 账户头寸大小： 最大 7% 风险： 高

所有交易都是高风险的，您的损失可能超过交易的风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会输，有些交易会赢。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累您的知识。

为什么交易万事达卡股票？

万事达卡是世界上最大的全球支付业务之一。然而，越来越多的金融科技公司正在进入这一领域，这迫使万事达卡采用新的收入来源。

该公司在其上一份收益报告中超出了分析师的预期，这主要是由于消费者支出和国际货币交易的激增。以下是分析师看好万事达卡股票长期前景的更多原因。

万事达卡可以通过其最近的加密合作伙伴关系从 NFT 的繁荣中受益

上周，万事达卡宣布已与加密货币交易所 Coinbase 签署协议。该协议将允许 Coinbases 的客户使用万事达信用卡和借记卡在即将到来的 NFT（非同质代币）市场上进行购买。

去年 NFT 的销售蓬勃发展，万事达卡对如何简化 NFT 的购买流程很感兴趣，目前这需要很多步骤和不同的产品应用。

考虑到 NFT 的销售额从 2020 年的 2.5 亿美元增加到 2021 年的超过 20 亿美元，万事达卡的股票将是值得关注的一只。该公司还宣布了与 Bakkt、Gemini、Mintable 和其他公司的其他加密交易，这些交易使自己成为该领域的领导者。

万事达卡现在的目标是在 225 万亿美元的市场中挖掘“重大未开发的机会”

年初，万事达卡宣布了 2022 年至 2024 年的新增长目标。他们雄心勃勃地预测净收入增长将达到“高水平”和最低 50% 的年营业利润率。

据该公司称，由于数字化采用的加速，在价值 225 万亿美元的全球支付行业中仍有“大量未开发的机会”。商业交易、账单支付、服务、欺诈管理、开放银行和 BNPL（先买后付）产品预计将增长。

万事达卡股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月万事达卡股票预测的分析师调查，目前万事达卡股票有 14 个买入评级。万事达卡股票预测的最高价格水平为 494.00 美元，最低目标价为 380.00 美元。

万事达卡股票预测的平均目标价为 433.14 美元，较当前水平上涨近 27%。

资料来源：TipRanks，2022 年 1 月 25 日

万事达卡股票价格的示例交易思路

万事达卡股票预测的示例交易思路如下：

以 355.00 美元左右的价格买入股票，以应对盈利波动。

将分析师平均目标价定为 433.14 美元。

将您的风险保持在最低账户总额的 7% 以内。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股万事达卡股票： 如果达到目标 = 781.40 美元的潜在利润（433.14 美元 - 355.00 美元 * 10 股）。



明智的做法是，股价不太可能直线上涨，甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到最近全球股市的抛售。

因此，一定要进行良好的风险管理，这是成功交易的最重要方面之一。您应该始终知道您在交易中可能会损失多少以及所涉及的风险。

另一个需要考虑的因素是佣金，因为这些会侵蚀您的利润。

如何通过 4 个步骤购买万事达卡股票

通过 Admiral Markets，您可以购买万事达卡等美国公司的股票。 在 Admiral Markets 开设账户以访问交易室。 在您的一个真实或模拟账户上单击交易以打开网页版平台。 在市场报价窗口底部搜索 Mastercard 并将其拖到图表上。

使用一键交易功能，或右键打开交易单，输入您的交易规模、止损和止盈水平。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5 Web。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您是否看到万事达卡的股价走势不同？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

如果您认为万事达卡的股价下跌的可能性更高，那么您也可以从 Admiral Markets 提供的 CFD（差价合约）交易账户进行空头交易。

Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约投机股票的价格方向。

有关分析材料的信息：

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