每周市场展望：关注收益和通胀

一月 18, 2022 06:44

本周所有的目光都集中在美国的财报季。由于今年以来美国股市指数表现不佳，投资者将关注企业收益以帮助提振市场情绪。本周报告的一些公司包括高盛、美国银行、摩根士丹利、宝洁和 Netflix 等。

本周的经济日历也充满了重要的数据点，包括周三的英国和加拿大消费者价格通胀 (CPI) 报告。到目前为止，这两种货币都是今年表现最好的货币，因此预计它们的波动性会更大。

日元在去年底经历了大幅抛售，这使得本周的日本央行展望报告更加重要。央行可能会注意到日本经济的好转，但仍将利率维持在原水平。

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每周外汇日历

资料来源：Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 英国 CPI 数据

格林威治标准时间 1 月 19 日星期三上午 7 点，英国国家统计局将发布最新的英国消费者价格通胀 (CPI) 数据。分析师预计 CPI 同比将上升至 5.2%。

CPI 数据被认为是英国最重要的数据点之一，因为央行的货币政策是基于实现 2% 的通胀目标。事实上，通货膨胀是货币流动的最重要驱动因素之一，因为大多数央行都使用通货膨胀目标来管理其货币政策。

由于英国通胀数据在一段时间内一直处于高位，交易者一直在买入英镑，预期英国央行将很快加息。这只是英镑成为今年最强劲货币之一的原因之一。

目前，从期货数据中得出的加息隐含概率在 75% 以上。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，GBPUSD，每月 - 数据范围：2013 年 8 月 1 日至 2022 年 1 月 16 日，于 2022 年 1 月 16 日下午 7:00 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面的GBPUSD月度图表显示了 2021 年下半年大部分时间的长期上涨趋势，最近两个月汇率有所上涨。有趣的是，这种上涨始于 1.3350 附近的黑色水平线所示的重要水平支撑位。

如果价格能够保持在该水平之上，则有可能跌至下一个主要水平阻力线 1.4220 附近。值得记住的是，这是月度图，在较低的时间框架内可能会出现一些显著的价格波动，例如日线图。

许多交易者会使用移动平均线和价格走势等技术分析指标来帮助识别符合整体趋势的潜在转折点。您可以在 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台中找到许多此类指标。

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公司交易更新和股票指数

美国股市指数在今年年初表现低迷，纳斯达克 100 指数是迄今为止表现最差的指数之一。对美国企业增长的担忧是基于今年即将到来的加息，这使得借贷资本更加昂贵，并导致消费者储蓄更多。

欧洲股市指数在 1 月份的前几周表现要好得多，但上周也出现了一些疲软。因此，要靠美国的财报季来提升整体情绪。

本周报告的一些公司包括高盛、美国银行、摩根士丹利、宝洁和 Netflix 等。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2021 年 4 月 12 日至 2022 年 1 月 16 日，于 2022 年 1 月 16 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2021 = 26.99%，2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%

S&P 500 股市指数仍处于整体上升趋势中，但自 2021 年 11 月以来价格走势一直非常波动。虽然图表上出现了一些重大的价格波动，但它们并未表现出去年年初的趋势特征。

目前，价格位于 50 天指数移动平均线和 100 天指数移动平均线之间。如果价格能够保持在这些移动平均线之上，那么整体情况仍然看涨，但是价格需要创造新的更高的周期来确认买家的意图。

跌破 100 天指数移动平均线可能会出现更大的回调，回落至 2021 年 9 月的低点。

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