每周市场展望：FOMC、BOC 和收益成为焦点

一月 25, 2022 03:43

最近几周，全球通货膨胀扰乱了金融市场，大多数风险资产暴跌。一周内充斥着央行关于如何应对通胀上升的政策公告，市场的波动性可能仍将居高不下。

大多数市场参与者预计加拿大央行和美联储周三将发表鹰派基调。一些分析师甚至预计加拿大央行会更进一步，提高利率。

交易者还将关注本周初的欧洲采购经理人指数（PMI）数据。本周的重大新闻流可能会导致不同经济体之间的巨大分歧，这可能会在货币市场上产生一些长期趋势。

苹果、微软、英特尔、特斯拉等大公司也将在本周发布最新的收益报告。

您可以在这些精选的新教育文章中了解有关影响市场的一些全球主题的更多信息。

每周外汇日历

来源：Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 美国 FOMC 新闻发布会

格林威治标准时间 1 月 26 日星期三晚上 7 点，美联储将发布其最新的联邦公开市场委员会 (FOMC) 报告，随后将在格林威治标准时间晚上 7 点与美联储主席杰罗姆鲍威尔举行新闻发布会。

虽然预计本次会议期间利率政策不会发生变化，但如果美联储想在 3 月份开始加息，他们需要在本周向市场发出信号。因此，这对美元和美联储将设定的意图来说是非常有趣的一周。

尽管最近几周美国的经济消息基本上是正面的，但美元一直保持相当平稳，并在本周与月初以来的价格水平持平。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，USDX，每月 - 数据范围：2013 年 8 月 1 日至 2022 年 1 月 23 日，于 2022 年 1 月 23 日下午 7:00 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

美元指数月度价格图显示，在~103.00和~89.00之间形成了一个长期区间。目前，价格处于该区间的中间位置，最近拒绝了~96.25附近的重要水平阻力。

如果价格最终能够突破这个价格水平和阻力线，那么价格有一个看涨的理由继续到长期交易区间的顶部。然而，美联储更加鸽派的基调可能会导致该指数出现更大的回调。

如果您受到启发并准备好在市场上进行真实交易，您可以通过单击下面的横幅并访问一系列令人印象深刻的交易功能来开设一个真实交易账户，以支持您的旅程。

公司交易更新和股票指数

迄今为止，美国股市指数今年一直引领全球股市走低。对利率上升和企业增长见顶的担忧笼罩着市场，美国科技行业和纳斯达克 100 指数受到的打击最为严重。

投资者将关注企业收益以试图提振市场情绪，但全球股市调整已经开始。一些本周公布最新财报的公司包括苹果、微软、英特尔、特斯拉等。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2020 年 7 月 14 日至 2022 年 1 月 23 日，于 2022 年 1 月 23 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2021 = 26.99%，2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%

上周，我们强调，跌破 100 天指数移动平均线（上图中的绿线）将打开通往 2021 年 9 月低点（黑色水平线）的道路。

自从突破移动平均线和长期趋势线以来，我们现在正朝着这个支撑位移动，时间会证明它是否真的达到了这些低点。目前，全球股指的情绪非常疲软，但在 2021 年 9 月的低点之前可能会有所缓解，因为 50 周期指数周移动平均线位于这些低点之上。

交易者可以使用 Admiral Markets Trade.MT4 和 Trade.MT5 账户来交易股票指数和其他市场的差价合约 (CFD)，从而使您能够进行多头和空头交易。

单击下面的横幅开始下载！

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析，估计，预测，市场评论，每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下几点：

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布，绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告，也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。

2.任何投资决定均由每个客户单独做出，而Aglobe Investments Ltd对因该决定而引起的任何损失或损害概不负责，无论是否基于内容。

3.为了保护客户的利益和分析的客观性，Aglobe Investments Ltd建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。

4.分析是由独立分析师根据他们的个人估计而准备的。

5.尽一切努力确保内容的所有来源都是可靠的并且以一种易于理解，及时，准确和完整的方式呈现所有信息，但Aglobe Investments Ltd不保证分析中包含的任何信息的准确性或完整性。

6.内容中指明的金融工具任何过去或模式的表现均不应被解释为Aglobe Investments Ltd对任何未来表现的明示或默示的承诺，保证或暗示。金融工具的价值可能会增加也可能减少，并且资产价值的保全不能得到保证。

7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质，可能导致损失或利润。在开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。