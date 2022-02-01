每周市场展望：关注央行、美国就业和收益

二月 02, 2022 06:08

三大央行将公布最新的利率决定和货币政策展望，这是一个重要的一周。首先是周二的澳大利亚储备银行 (RBA) 声明，然后是周四的英格兰银行 (BOE) 货币政策报告，随后是几个小时后的欧洲央行 (ECB) 新闻发布会。

市场预计本周四英国央行将加息。预计英镑 (GBP) 和英国股市的波动性将加剧。央行的前景将是最重要的，因为市场预计到今年年底英国利率将达到 2009 年以来的最高水平。

本周以美国非农就业报告结束，这是月度经济日历上最受期待的新闻。它可以成为所有市场的推动者，因此请务必在本周执行良好的风险管理原则。

本周的收益公告包括来自亚马逊、Alphabet、PayPal、Spotify、eBay、壳牌、福特等公司的报告。

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每周外汇日历

资料来源：Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 英格兰银行官方银行利率

格林威治标准时间 2 月 3 日星期四下午 12 点，英格兰银行 (BOE) 将宣布其最新利率决定。随后，英国央行行长安德鲁·贝利将就该决定和随附的货币政策报告发表讲话。

市场预计央行会将利率从 0.25% 上调 25 个基点至 0.50%。英国目前的通货膨胀率处于创纪录水平，就业强劲，Omicron Covid 变体对经济的影响低于预期。经济强劲是市场认为央行本周将加息的原因。

然而，大部分的预期可能已经被定价了。英镑兑澳元和新西兰元等商品货币走强。由于对美联储加息的预期，美元甚至比英镑更强劲。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，GBPUSD，每月 - 数据范围：2005 年 7 月 1 日至 2022 年 1 月 30 日，于 2022 年 1 月 30 日下午 7:00 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

GBPUSD的价格目前在 1.3400 和 1.3200 之间的水平支撑附近交易。该货币对的价格在 2018 年、2019 年和 2020 年之前已经转向这些水平。

如果买家仍然看好英国经济的前景，这些水平可能会成为他们赖以发展的平台。然而，如果投资者选择美元转而跌破，则可能会出现进一步的下行空间。

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公司交易更新和股票指数

全球股票市场指数今年开局艰难，其中大多数指数以接近两位数的速度下跌。然而，上周抛售降温，大多数股指触及技术水平支撑位。

对于股指来说，这可能是关键的一周 - 尤其是在周五公布美国就业报告的情况下。如果情绪可以改善，那么大多数股票指数都在技术水平附近交易，供买家建立。然而，跌破这些技术水平可能会出现更深的抛售。

本周的收益公告包括来自亚马逊、Alphabet、PayPal、Spotify、eBay、壳牌、福特等公司的报告。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2020 年 7 月 20 日至 2022 年 1 月 30 日，于 2022 年 1 月 30 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2021 = 26.99%，2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%

S&P 500 股市指数的抛售在上周停止在买家之前转向的水平支撑位，约为 4,272.00 美元的价格水平。市场在上周末已经走高，看看买家是否可以从这里开始上升趋势，或者价格是否会突破以进行更深入的修正，这将是一件有趣的事情。

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