每周市场展望：杰克逊霍尔研讨会开始

八月 23, 2021 20:40

毫无疑问，本周将庆祝预期的杰克逊霍尔研讨会，因为预计这次会议将对美联储可能开始撤出刺激措施提供一些启示，因为美国的通货膨胀率强劲增长，以及为克服Covid-19产生的严重危机而实施的扩张政策所带来的经济复苏。预计杰罗姆-鲍威尔将在下周五(8月27日)发言，因此我们必须非常关注他的讲话，以了解他能提供的关于开始缩减的线索。

目前，本周首先公布了法国、德国、整个欧元区和英国制造业和服务业PMI的初步数据，除德国服务业PMI外，总体呈负趋势，这是唯一一家超出市场预期的公司。

具体而言，德国制造业PMI初值为62.7点，服务业PMI初值为61.5点，而市场普遍预计分别达到65.0点和61.0点。

就法国而言，其初步制造业PMI已稳定在57.3点，符合市场预期，而服务业数据仍比预期低0.6点，达到56.4点。

从欧元区整体来看，这两个数据都为负，因为它们不仅低于上个月的数据，而且也低于市场预期，服务业和制造业的初步PMI分别达到59.7点和61.5点。

美国的初步数据预计也将于今天下午公布。在本周的其他数据中，我们可以重点关注德国第二季度的 GDP 数据以及将于周二、周三和周四分别发布的 Ifo 商业和消费者信心数据。下面，我们可以看到本周其他一些有趣的事实：

资料来源：MetaTrader 5 宏观经济日历。

交易者雷达：布伦特原油能否突破上行通道下行？

在过去的几周里，我们一直在观察，在 7 月 6 日创下每桶 78.44 美元左右的年度高点后，由于冠状病毒的 Delta 变体及其快速扩张，这可能会减缓经济增长，从而减缓石油消费。

此外，正如我们在之前的分析中所讨论的，欧佩克及其盟国在去年 7 月初达成了一项协议，以每天 40 万桶的速度逐步增加产量，到明年 12 月达到 200 万桶，因此，供应的增加和需求的可能减少可能会给每桶原油价格带来更大的下行压力。

如果我们查看日线图，我们可以看到，布伦特原油桶目前处于一个接近其主要支撑位的区域，该区域由其200个交易日的红色移动平均线和从2020年4月开始的上行通道的较低带表示。失去这一重要支撑水平可能为进一步修正打开大门，其价格目标将是该通道的宽度。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。每日布伦特图表。数据范围：2018 年 12 月 27 日至 2021 年 8 月 23 日。准备于为2021 年 8 月 23 日上午 11:05 CEST。请注意，过去的回报并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 年：-21.52%

2019 年：22.68%

2018 年：-19.55%

2017 年：17.69%

2016年：52.41%

公司新闻和股票指数

在上周三的分析中，我们评论说，在美国国家公路交通安全管理局宣布将对该公司的自动驾驶系统展开正式调查后，特斯拉的股价受到了影响，导致股价下跌。

在此消息的基础上，又增加了著名投资人Michael Burry通过该公司的看跌期权增持空头头寸的消息，从而增加了对该公司的疑虑。

但在这一负面消息传出后，特斯拉庆祝了其期待已久的人工智能日，埃隆·马斯克本人在当天宣布，这家公司不仅在投资改进其现有产品，而且还在开发一种名为“特斯拉机器人”的仿人机器人，它可以处理日常任务并执行更危险的操作。这可能是未来的一场重大革命。这个机器人可以有1.72米的高度和接近54公斤的重量，能够举起高达68公斤的重量。

这一消息可能再次引起投资者的关注，因为今年到目前为止，由埃隆·马斯克 (Elon Musk) 担任主席的公司下跌了 3.60%，但如果与 1 月 25 日达到的年度高点相比，这一数字增加到 19.65%。

如果我们看日线图，我们可以看到，价格在向下反弹中期下降趋势线后，目前正在争取其以短期上升通道下带为代表的重要支撑位。该通道的看跌突破可能为进一步修正打开大门，直到其 200 日移动平均线和先前低点的红色条纹重合区域的下一个支撑位。

相反，只要我们没有持续突破 700 美元的水平和上面讨论的下降趋势线，我们就不能期待新的上涨势头。

资料来源：2020 年 4 月 1 日至 2021 年 8 月 23 日期间来自 Admiral Markets 的 MetaTrader 5 平台的每日特斯拉图表。准备时间：8 月 23 日上午 11:25 CEST。注意：过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

过去5年的演变：

2020 年：743.40%

2019 年：25.71%

2018 年：6.89%

2017 年：45.69%

2016 年：-10.96%

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