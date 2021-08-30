每周市场展望：开始缩减、布伦特桶和苹果

八月 30, 2021 20:44

正如我们所料，上周市场的注意力主要集中在杰克逊霍尔年度研讨会上，主角是美联储主席。在上周五的演讲中，杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell)不仅成功地将市场的注意力全部吸引到他的话语上，而且还成功地发出了一个平静的信息，尽管他承认有可能在今年年底开始缩减。

具体而言，杰罗姆·鲍威尔坚持他关于通胀的令人放心的信息，因为正如他所指出的，他预计明年通胀将得到控制。因此，虽然他认为现在可能是开始降低购买债权资产步伐的合适时机，但他不认为应该改变目前的加息时间表，因此第一次加息可能在2023年进行。

美联储主席的这一消息得到了市场的热烈响应，因为人们主要担心的是过早加息可能会因为企业融资成本的增加而导致股市的强烈调整。周五华尔街收高SP500、纳斯达克和道琼斯指数分别上涨0.88%、1.23%和0.69%，带动SP500和NQ100创下历史新高。

无论如何，我们必须非常关注美联储的下一次会议，以获取有关逐步减少购买的更多信息，并了解开始的确切时间，因为一些分析师评论说，缩减可能在明年 11 月左右开始。

本周宏观经济数据中，对于美国，我们要特别关注下周五将要公布的重要就业数据和下周三制造业PMI数据的确认。

在欧洲，今天我们已经知道了西班牙的CPI初值数据，由于石油和电力价格产生的能源成本的急剧增加，该数据已经超过了市场预期，收于3.3%。明天，星期二，我们将知道法国和欧元区的CPI数据以及德国的就业数据。此外，周三我们将知道最终的PMI数据，所以在上周糟糕的初步数据之后，我们将不得不非常关注。

关于中国，明天我们将知道 8 月份的 PMI 数据。

资料来源：MetaTrader 5 宏观经济日历。

交易者的雷达：布伦特原油在其支撑区强劲反弹

在过去的几周里，我们一直观察到，在 7 月 6 日创下每桶 78.44 美元左右的年度高点后，由于冠状病毒的 Delta 变体及其迅速蔓延引起的担忧日益加剧，布伦特原油的价格经历了显著下跌，这可能会减缓经济增长，从而减缓石油消费。这一下跌导致上周初每桶布伦特原油价格面临重要支撑位，在过去一周强劲反弹 11.54%。

正如我们在之前的分析中所讨论的，欧佩克及其盟友在去年 7 月初达成了一项协议，根据该协议，产量将以每天 40 万桶的速度逐步增加，到 12 月份达到 200 万桶，尽管正如科威特石油部长所评论的那样，这可能会在 9 月 1 日的下一次小组会议上重新考虑，因为正如我们一直观察到的，Delta 变体的爆发正在导致经济放缓，因此供应的增加和可能的需求减少可能给每桶原油价格带来下行压力。

如果我们看一下日线图，我们可以看到，目前一桶布伦特原油在上周强劲上涨之后，已经恢复到绿色阻力带附近的每桶72美元的水平。如果去年7月达成的协议的逆转最终得到确认，原油价格可能会得到加强。

即便如此，我们必须非常注意新的可能的修正，如果价格没有设法克服其目前的阻力水平，因为失去了看涨通道下带所示的重要支撑水平，可能为更大的修正打开大门。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。布伦特日线图。数据范围：2020 年 4 月 23 日至 2021 年 8 月 30 日。编制时间为 2021 年 8 月 30 日上午 11:55 CEST。请注意，过去的表现并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 年：-21.52%

2019 年：22.68%

2018 年：-19.55%

2017 年：17.69%

2016年：52.41%

企业新闻和股票指数

9月实际上已经到来，9月是苹果公司的活动月，在这次活动中，将介绍未来几个月的新设备。具体来说，本次会议将于 9 月 13 日举行，预计在此次活动期间，由蒂姆·库克 (Tim Cook) 担任主席的公司将展示新款 iPhone 13 和新款 Apple Watch 7系列，尽管 MacBook Air 的新型号和设计或者众所周知的 iPad 也可能会亮相。

最近几周，我们可以观察到股价处于绿色和红色带之间的侧通道内，导致暂时突破并创下历史新高，尽管价格很快又回到了这种结构内。

9 月可能是价格演变的关键，因为这一预期事件可能是价格的催化剂。

该通道的最终向上突破将为创下历史新高打开大门，价格目标将是该通道的宽度。目前，价格有多个重要支撑位，侧通道的低带是主要支撑位。失去这些水平可能会打开进一步修正的大门，寻找每股135美元。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。Apple的日线图。 2020 年 4 月 20 日至 2021 年 8 月 30 日。编制时间为 2021 年 8 月 30 日上午 11:45 CEST。请注意，过去的表现并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 年：80.75%

2019 年：86.13%

2018 年：-6.78%

2017 年：46.15%

2016 年：9.99%

此外，通过 Admiral Markets 的 Trade.MT5 账户，您可以交易布伦特原油和更多工具的差价合约 (CFD)。差价合约允许交易者尝试从牛市和熊市以及杠杆的使用中获利。点击下面的横幅今天开设一个账户：

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