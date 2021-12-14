每周市场展望：欧洲央行、英国央行和FOMC成为焦点

十二月 15, 2021 06:28

这是重要的一周，包括美联储、欧洲央行、英国央行和瑞士国家银行在内的四大央行本周将发布新闻。G7 财长本周还将举行虚拟会议，讨论全球通胀飙升。

由于这些消息的公布，本周货币市场可能会出现大量的波动。由于美国经济表现良好，美元在最近几周一直是最坚挺的货币，导致美联储放弃了在大流行期间制定的政策。

然而，围绕英国和欧洲经济以及各自央行目前的想法存在更多不确定性。欧洲经济在通胀飙升的同时苦苦挣扎 - 这对央行来说是一个棘手的组合。

交易者们认为英国央行是第一家加息的央行，此前其行长做出了巨大的 180 度大转弯，导致英镑大幅抛售。然而，如果一些央行成员国本周改变态度，可能会出现另一次 180 度大转弯。

每周外汇日历

来源：来自 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 美国 FOMC 新闻发布会

12 月 15 日星期三格林威治标准时间下午 7 点 30 分，美联储 FOMC 新闻发布会将在其最新利率决定发布三十分钟后举行。虽然预计利率不会发生变化，但美联储点阵图的变化可能会很有趣。

近几个月美国经济总体表现相当不错，导致美联储主席 Jerome Powell 宣布减少资产购买 (一项紧急政策措施，用于在大流行期间为市场提供信心)。一些央行希望以更快的速度完成这种削减。

交易者将密切关注银行不同成员的投票。目前，市场预计5月份加息的可能性超过 70%。虽然最近几周美元一直在飙升 - 这是我们在过去一年中多次强调的主题 - 但有多少积极因素已经被消化？

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，USDX，每月 - 数据范围：从 2014 年 4 月 6 日到 2021 年 12 月 11 日，于 2021 年 12 月 11 日晚上 7:00 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

如上图所示的美元指数周线图显示，近期自下方水平支撑线走高，长期交易区间的底部，在之前的支撑转阻力位 (中间黑线) 已经失去动力。

如果价格能够在本周的新闻公告中保持在该价格水平之上，则可能会带来更多上涨空间。然而，如果价格拒绝这个水平，我们可能会看到一些获利回吐，而这一走势是相当夸张的。

这是一个有趣的时刻，因为 EURUSD 和 GBPUSD 都处于长期支撑位，并且本周也有具有重大影响的消息。

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公司交易更新和股票指数

在最近因 Omicron 变体的反应而导致全球股市指数抛售之后，投资者再次逢低买入。

从季节性的角度来看，12 月也是一个有趣的月份，因为圣诞老人的反弹 - 股市在一年中的最后五个交易日有上涨的趋势。

特别是美国指数似乎非常有趣，因为S&P 500 指数、纳斯达克 100 指数和道琼斯 30 指数都非常接近历史高位。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2021 年 3 月 9 日至 2021 年 12 月 11 日，于 2021 年 12 月 11 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%，2016 = +8.80

投资者买入 50 天和 100 天指数移动平均线 (上图中的红线和绿线) 之间的最后一次下跌。现在市场已经走高，我们目前在上升趋势的脉冲周期中坐得更远。

交易者可能会寻找较低的时间框架，以找到从历史高位交易的市场周期。每个人都会关注是否有足够的动力突破历史新高并保持趋势，因此值得关注！

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