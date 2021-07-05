每周市场展望：FOMC和RBA备受关注

七月 05, 2021 19:15

由于美元引发上周的波动，本周周三公布的 FOMC会议纪要将受到广泛关注。在美联储上个月发出改变政策立场的信号后，交易者将寻找有关任何新政策行动的进一步线索。

由于周二澳大利亚央行的利率声明，澳元也可能成为本周的焦点。过去几个月已经表明利率公告对市场流动的重要性。

但随着澳大利亚部分地区重新进入封锁状态，看到央行对其持续货币政策的措辞将会很有趣。澳大利亚央行行长也将在声明发布后发表讲话，这可能预示着语言或政策的变化。

每周外汇日历

来自Admiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台的日历

交易者雷达 – RBA 利率声明

7月6日星期二，澳大利亚储备银行(RBA)发布最新利率决定，随后与澳大利亚储备银行行长Lowe举行新闻发布会。对于澳元来说，这可能是一个动荡的时期，因为市场的定价一直在发生一些变化。

一些分析师预测，央行将开始通过削减债券购买计划来摆脱其大流行的货币政策反应。然而，尽管对经济的预测是积极的，但Covid疫苗接种进展缓慢，该国部分地区现在处于新的封锁状态。

如果澳大利亚央行认为这是一个严重的问题并决定继续其货币政策，多头很可能会退出，导致货币进一步下跌。然而，如果政策发生重大变化，则可能会出现大幅反弹，这就是澳元本周可能会波动的原因。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，AUDUSD，每日 - 数据范围：从2020年10月8日到 2021 年7月4日。于2021年7月4日，上午 7点GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在 AUDUSD日线图中，可以清楚地看到今年大部分时间形成的横向区间。然而，有一些虚假的中断，最明显的是在2月份。上个月，价格突破了区间底部，但还没有跑到下行空间。

如果价格可以回到该区间内，则可能代表看涨的情况，可能会看到更高的价格回到该区间的顶部。但是，如果价格进入一个新的低谷周期，可能会有进一步的下行压力。

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公司交易更新和股票指数

全球股市指数继续呈现上升趋势，不同地区的指数差异不一。由于新的感染率阻碍了经济增长，亚洲股市指数继续横盘整理。

欧洲股市指数继续呈现上升趋势，但由于对delta变体的担忧而失去动力。令人惊讶的是，欧元的大幅下跌并没有转化为更高的股票指数，这表明delta变体的威胁潜在的疲软。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：从2020 年10月9日到2021年7月4日，于2021年7月4日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

标准普尔500过去五年的表现：

2020 = 16.17%

2019 = 29.09%

2018 = -5.96%

2017 = 19.08%

2016 = 8.80

大部分股市资金流入了创下历史新高的美国股市指数。上面显示的标准普尔500指数的日线图强调了长期上升趋势仍然完好无损，高点和低点周期形成更高，移动平均线多次反弹 - 特别是50周期指数移动平均线。

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