每周市场展望：FOMC 和英国央行成为焦点

九月 24, 2021 03:46

随着上周结束时美元成为最强劲的货币之一，现在所有人的目光都转向了周三晚上的 FOMC 声明和新闻发布会。面对疲弱的经济数据，美联储今年是否仍坚决缩减规模？如果是这样，美元可能会飞涨，因此值得关注。

英镑也是近几周来表现出一定强势的货币。随着通胀飙升，分析师一直预测英国央行将尽早结束其量化宽松计划。但此后疲软的数据导致英镑走软，使得周四的声明变得更加重要。

本周还有来自瑞士国家银行和一系列欧洲 PMI 数据的更新。然而，全球股市指数可能成为最受关注的焦点，因为上周所有全球股市指数均以下跌结束，关键技术支撑位被打破。

每周外汇日历

来源：来自 Admiral Markets提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 – FOMC 新闻发布会

9月22日星期三英国夏令时晚上7点，美联储发布最新货币政策声明和经济预测。随后在英国夏令时下午7:30与美联储主席杰罗姆·鲍威尔举行新闻发布会。

分析师预测，美联储将暗示今年将开始缩减(结束与 Covid 相关的刺激措施)。有些人预测它将在 11 月开始，有些人则说在 12 月，但希望鲍威尔能够对逐渐减少的进程的时间安排提供一些见解。

尽管最近的一些经济数据疲软，但美联储无论如何都将开始缩减规模的迹象可能会大大提振美元。这在上周很明显，因为美元兑所有其他主要货币上涨。

由于本公告的部分内容可能已经定价，投资者将关注点状图的任何更新。目前，它预示着 2023 年可能加息。但随着一些 FOMC 成员变得更加强硬，它可能会转向 2022 年潜在的加息，这可能是美元的又一利好。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，USDX，每月 - 数据范围：从 2013 年 6 月 1 日到 2021 年 9 月 19 日，于 2021 年 9 月 19 日晚上 7:00 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面的月度价格图表显示了美元指数 (USDX) 的长期交易区间。价格最近从约 89.13 美元的较低水平支撑位反弹走高。

最有趣的是，一个倒转的头肩图案已经形成，价格已经突破并保持在领口上方(小的下降黑线)。

如果买家在本周的新闻发布后仍能控制住局面，那么交易者将寻找价格，以重新测试头肩倒置模式的开始，该模式约为94.77美元。

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公司交易更新和股票指数

由于风险情绪恶化，上周全球股市指数暴跌。美元走强以及围绕恒大危机的潜在风险，中国第二大房地产公司无法履行其债务义务，帮助投资者在令人难以置信的高涨中获利。

大多数分析师一直呼吁进行一次早就应该进行的调整，而本月股市的历史趋势是大幅走弱。全球股市趋势的不均衡也说明了这一点。只有美国股市指数上涨，欧洲和亚洲股市指数落后。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2021 年 12 月 17 日至 2021 年 9 月 19 日，于 2021 年 9 月 19 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。标准普尔 500 指数过去五年的表现：2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%，2016 = +8.80%

上图显示了标准普尔 500 股票市场指数的表现。从50周期(红色)均线上方的20周期(蓝色)指数移动平均线(EMA)和100周期(绿色)均线上方的20周期(红色)均线可以清楚地看到长期上升趋势。

虽然买家历来在 50 周期均线附近出现，但上周五价格成功收于下方。如果价格保持在该 EMA 下方，则交易者将把 100 周期 EMA 视为下一个支撑水平，作为卖空者的潜在目标或长期“逢低买入”交易者的潜在买入区。

不管怎样，这将是一个非常有趣的一周！

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