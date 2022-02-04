Meta Platforms 的股票在盈利未达预期和疲软预测后下跌

二月 05, 2022 05:51

今天，格林威治标准时间 12:00，英格兰银行 (BoE) 将在 12:45 宣布其最新利率决定，紧随其后的是欧洲央行 (ECB)。

尽管预计欧洲央行将暂时维持政策不变，但人们普遍预计英国央行将宣布加息，这是继12月最后一次政策会议上的加息后，为数月来的第二次加息。

鉴于目前的高通胀率，欧元区为 5.1%，英国为 5.4%，这些央行政策会议备受关注。交易者应该预计在公告时间前后市场波动性会增加，尤其是在结果与预期不同的情况下。

与此同时，财报季仍在继续。

不出所料，鉴于石油和天然气价格上涨，壳牌（不再是荷兰皇家公司）今天上午公布了强劲的第四季度业绩，利润达到八年来的最高水平。

在其他地方，在周二谷歌母公司 Alphabet 取得优异成绩之后，昨天轮到 Facebook 所有者 Meta Platforms。与 Alphabet 不同，Meta Platforms 的季度业绩低于预期，这家社交媒体公司公布了对本季度的糟糕预测。

Meta Platform 第四季度总收入同比增长 20%，达到 336.7 亿美元，超过预期的 333.4 亿美元。然而，由于总成本大幅增加，原本预计为 3.85 美元的每股收益 (EPS) 报告为每股 3.67 美元，同比下降 5%。

此外，Facebook 的日活跃用户首次从上一季度的 19.30 亿下降至 19.29 亿，而月活跃用户保持不变。

对于本季度，Meta Platforms 预测总收入在 270 亿美元至 290 亿美元之间，远低于分析师预期的 301.5 亿美元。用户竞争加剧和苹果 iOS 隐私变化被认为是低于预期的原因。

作为对此消息的回应，Meta Platforms 股价在盘后交易中大幅下跌 20%，抹去了约 2000 亿美元的市值，其他社交媒体股票也出现类似跌幅。Twitter、Pinterest 和 Snap Inc 在盘前交易中分别下跌约 6.5%、7% 和 14%。

今晚，FAANG 的最后一只股票亚马逊将发布 2021 年最后一个季度的业绩。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Meta Platforms (FB) 日线图。日期范围：2021 年 6 月 3 日至 2022 年 2 月 2 日。拍摄日期：2022 年 2 月 2 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Meta Platforms (FB) 周线图。日期范围：2015 年 8 月 2 日至 2022 年 2 月 2 日。拍摄日期：2022 年 2 月 2 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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