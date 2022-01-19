随着微软宣布收购动视，索尼股价暴跌

一月 20, 2022 08:11

昨天，微软宣布拟以 687 亿美元收购游戏开发商动视暴雪。

这次收购不仅代表了游戏业历史上最大的交易，而且也是有记录以来任何公司最大的现金收购。

微软的报价为每股 95 美元，比动视周五的收盘价高出 45%。作为回应，动视的股价在昨天的华尔街交易中上涨了 25% 以上，收于每股 82.31 美元，这仍然比微软的报价有很大的折扣。

然而，在世界的另一端，微软最大的视频游戏竞争对手索尼的股价在周三东京交易时段因这一消息而下跌12.8%。

股市下跌之际，外界猜测此次收购可能会导致动视游戏从 PlayStation 系统中撤出。索尼的 PlayStation 长期以来一直在销售方面优于微软的 Xbox，但如果属实，《使命召唤》等热门游戏的外流对索尼来说将是一个重大打击。

然而，与生活中的大多数事情一样，问题并不是那么非黑即白。PlayStation 是动视的主要收入来源，这将使微软从索尼平台下架游戏的任何举动变得复杂。

尽管如此，索尼现在可能会发现自己面临着改善自己为客户提供的服务的压力，因为微软正在积极扩大其 Game Pass 订阅，客户支付固定费用来访问一系列不同的视频游戏。反过来，这可能会促使索尼进行自己的收购，甚至向动视提出还价。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Sony Corp. 日线图。日期范围：2021 年 5 月 17 日至 2022 年 1 月 19 日。拍摄日期：2022 年 1 月 19 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Sony Corp. 周线图。日期范围：2015 年 7 月 12 日至 2022 年 1 月 19 日。拍摄日期：2022 年 1 月 19 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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