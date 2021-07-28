纳斯达克 100 盘中大幅下跌后投资者保持警惕

七月 28, 2021 16:56

随着投资者等待周三科技股收益日，主要由科技股公司组成的纳斯达克 100 指数在周二开盘时大幅下跌。

在苹果、亚马逊、Facebook 和谷歌周三公布财报之前，投资者可能会削减该行业的极端多头头寸。

这些公司约占整个标准普尔 500指数的 17%，约占纳斯达克 100 指数的三分之一。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，NQ100，每周 - 数据范围：从 2014 年 5 月 4 日到 2021 年 7 月 27 日，于 2021 年 7 月 27 日晚上 8:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面显示的纳斯达克 100 指数的每周价格图表突出了非常强劲的长期上升趋势。

自 2020 年 3 月拒绝 100 周期(绿色)指数移动平均线以来，该指数飙升，通常在 20 周期(蓝色)指数移动平均线 (EMA) 获得支撑。

目前价格远离 20 周期均线，表明它过度扩张并且在某个时候会回调。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5、NQ100、H4 - 数据范围：从 2021 年 6 月 14 日到 2021 年 7 月 27 日，于 2021 年 7 月 27 日晚上 8:30 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面显示的 4 小时图突出显示了一段时间内最大的日内跌幅发生在周二开盘时(右起第二根蜡烛)。

市场资深人士明白，市场在预期中前进，在事实中逆转。这就是为什么本周对指数来说意义重大，以及价格能否在 4 小时 100 周期均线找到支撑。

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