随着不确定性占据主导地位，美国股市下滑，然后恢复

一月 26, 2022 20:49

昨天全球股市经历了疯狂的一天，欧洲所有主要指数均下跌。

在本周美联储政策会议之前，不确定性已经困扰市场，但俄罗斯和乌克兰之间迫在眉睫的战争前景大大加剧了这种情况。

芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX) 完美地说明了这一点，有时被称为“恐惧指数”，用于衡量美国市场的投资者焦虑程度。昨天，VIX 上涨 3.64%，收于 29.90；然而，该指数触及 38.94 的盘中高点，为 2020 年 11 月以来的最高水平。当 VIX 水平高于 20 时，通常认为波动性较高。

周一，我们了解到英国和美国都从基辅召回了部分使馆官员；北约还宣布，在紧张局势升级的情况下，它正在加强其东部边界。越来越多的负面消息引发了越来越多的焦虑，引发了许多股票的抛售。

FTSE 100、DAX 40、CAC 40 和 IBEX 35 在交易中分别下跌 2.63%、3.80%、3.97% 和 3.18%。

华尔街股市在该交易日的绝大多数时间都处于亏损状态，它显著地成功地弥补了亏损，主要股指均以正值收盘。S&P 500 指数盘中下跌近 4%，最终以 0.36% 的涨幅收盘。

科技股继续首当其冲受到不确定性的影响，先是拖累华尔街下跌，但随后又助长了复苏，因为投资者逢低买入。尽管并非所有科技股都以上涨收盘。

目前处于特别困难时期的一只科技股是 Netflix。在 11 月创下历史新高后，这家流媒体巨头已下跌超过 40%。

上周五，Netflix 下跌 21.8%，原因是 2022 年第一季度的用户增长预测疲软。分析师此前曾预测，Netflix 将在 1 月至 3 月底之间增加 590 万用户，但上周，Netflix 预计它实际上会加上不到这个数字的一半 - 只有 250 万。

昨天，在 Jeffries 分析师 Andrew Uerkwitz 将该流媒体平台的评级从“买入”下调至“持有”并将其目标价从 737 美元大幅下调至 415 美元后，该流媒体平台进一步下跌了 2.6%，部分原因是为了回应周五的数据。

Netflix 是大流行期间“居家”股票表现最好的股票之一，但是，它在过去几个月的表现已或多或少地恢复到大流行前的水平。随着世界各地对 Covid-19 的限制放松，投资者似乎对 Netflix 能够恢复到封锁期间实现的异常快速增长缺乏信心。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Netflix 日线图。日期范围：2021 年 5 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日。拍摄日期：2022 年 1 月 24 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Netflix 周线图。日期范围：2015 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 24 日。拍摄日期：2022 年 1 月 24 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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