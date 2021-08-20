英伟达能否继续保持上升趋势？

八月 20, 2021 19:49

在这家半导体制造商发布了对第三季度的乐观预测后，英伟达(Nvidia)从昨天的低点到高点飙升了近 10%。该公司预计收入为 69.4 亿美元，远高于分析师预期的 65.7 亿美元。

该公司的股价在过去几个月一直处于楔形结构，如下图所示，处于下降阻力线和上升支撑线之间。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，NVDA，每日 - 数据范围：从 2020 年 11 月 10 日到 2021 年 8 月 19 日，于 2021 年 8 月 19 日晚上 8:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

近五年表现：

2020 = 121.93%

2019 = 76.25%

2018 = -31.01%

2017 = 81.28%

2016 = 223.85%

如果股价能够突破顶部阻力，则很有可能再创历史新高。一些交易者传统上使用均值回归交易策略在区间内交易股价。

然而，在这种情况下，楔形结构相对较小，表明突破的可能性较大，这使其成为观察名单之一。

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