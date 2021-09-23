Palantir 股价能否飙升 60% 至 IPO 后的高位？

九月 24, 2021 02:49

市场对大数据分析软件公司 Palantir 寄予厚望，该公司由 Peter Thiel 共同创立，他也是 PayPal 的联合创始人。

自 2020 年 9 月首次公开募股之日起，股价飙升逾 400%，创下今年年初的历史新高。

Palantir 的股价现在比其约 45.00 美元的历史高位下跌了 40%。

由于大多数华尔街分析师看跌该股票，因此它引起了喜欢尝试做空大型机构的“模因股票”交易者的注意。

Palantir 股价下方的日线图显示已形成上升三角形图表模式，黑色上升线和小水平线突出显示了这一点。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，#PLTR，每日 - 数据范围：2020 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 21 日，于2021 年 9 月 21 日晚上 8:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。没有最近五年的数据。

这种图表模式通常被视为看涨图表模式，由于买家的压力和较高的低周期，交易者预计价格会突破该模式的顶部。

虽然 Palantir 的股价已经突破，但价格还没有走高。然而，如果它引起了“模因股票”交易者的注意，那么在约 27.30 美元的模式顶部上方持有可能会看到其 IPO 后的历史高位约 45.00 美元。

这将代表一个超过60%的激增，所以它肯定是一个值得关注的！

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