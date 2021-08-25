辉瑞和 Moderna 在创下历史新高后退却

八月 25, 2021 21:54

美国疾病预防控制中心最近发表的新研究表明，由于 delta 变体的强烈出现，辉瑞和 Moderna 疫苗的有效性下降到 66%，并且这些疫苗提供的免疫力在几个月内以比预期更快的速度下降，从而增加了对疫苗接种过程的怀疑。

鉴于这种情况，美国 FDA 已授予辉瑞公司提供的 Covid-19 疫苗的授权和完全批准，这可能会导致对这些疫苗的信心上升，并在有效后对疫苗接种过程有新的推动作用。最近几周对这些疫苗的质疑越来越多，人们已经推测不仅需要第三剂加强剂，而且一些专家表示，这些疫苗可能成为类似于流感疫苗接种活动的年度和季节性疫苗。

显然，这最后一点将得到制药公司的高度重视，因为这将确保未来几年通过销售疫苗来对抗病毒，从而获得很大一部分收入。

尽管我们在之前的分析中在 Delta 变体的强劲增长之后发表了评论，但由于该变体在亚洲产生的严重问题以及围绕疫苗产生的信任危机，人们对经济复苏产生了怀疑，辉瑞和 Moderna 在经济和股市方面都取得了很好的成绩。

辉瑞分析

今年到目前为止，辉瑞在股市上涨了 31.43%，这主要归功于它在 7 月 20 日突破侧三角形后经历的强劲看涨势头，导致从每股 40 美元上涨 22.21%，达到8 月 18 日创下历史新高，为 51.86 美元。

这种强劲的上升势头得到了 7 月 28 日公布的今年第二季度的积极业绩的支持，辉瑞获得了每股 1.07 美元的利润和 189.8 亿美元的收入，超出了市场预期，并延续了第一季度季度业绩中开始的轨迹。

从技术上讲，如果我们查看日线图，我们可以看到价格在强劲的看涨反弹后创下历史高点后开始回撤，这导致价格突破了 23.6% 的斐波那契支撑回撤位 水平，这可能为进一步修正至下一个支撑位打开大门，该支撑位位于其 18 个空白交易日的移动平均线和 38.2% 的斐波那契水平的重合区域。

由于我们在上个月观察到的大量累积超买，此修正可能对价格有利，因此，如果价格能够维持上述重要支撑位，则可能是巩固并开始上涨的好时机新的上涨动力。失去这一重要支撑位可能是一次急剧的挫折，为进一步修正打开大门，这可能导致价格在 2020 年 12 月的高点寻求先前的阻力位。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。辉瑞的日线图。数据范围：2020 年 4 月 15 日至 2021 年 8 月 25 日。准备于 2021 年 8 月 25 日上午 10:30 CEST。请注意，过去的回报并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 年：-0.89%

2019 年：-10.24%

2018年：20.51%

2017 年：11.51%

2016 年：0.62%

Moderna分析

就其本身而言，自大流行开始以来股市的最大受益者无疑是 Moderna，它的交易价格已从 2020 年 3 月的每股接近 30 美元的水平上升到每股 496.71 美元的历史高位，这意味着重估公司在短短 18 个月内涨幅超过 1200%，累计年涨幅达 278.04%。

与辉瑞一样，尽管其对新变种的有效性存在疑问，但该公司正在获得出色的季度业绩。 8月5日，Moderna公布了今年第二季度的业绩，每股盈利6.46美元，收入43.5亿美元，远超市场预期。

从技术上讲，它的情况与其主要竞争对手的情况非常相似，在创下历史新高后，它开始进行修正，使其在 38.2% 的斐波纳契回撤位上面临平均 18 个交易日，似乎已经找到了支持，因为价格正在恢复，再次寻求每股400美元。

重要的是，我们要在接下来的交易日中看到该股的演变，因为如果该股未能以持续的方式恢复每股400美元的价格，那么该股的价格可能会在50%斐波那契附近的以下支撑水平上进行更大的修正。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5。Moderna 的日线图。数据范围：2020 年 4 月 14 日至 2021 年 8 月 25 日。编制时间为 2021 年 8 月 25 日上午 10:30 CEST。请注意，过去的回报并不能保证未来的回报。

近两年的演变：

2020 年：434.10%

2019 年：28.09%

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