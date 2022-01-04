创纪录的交付量推动特斯拉股价走高

一月 05, 2022 05:24

昨天是华尔街 2022 年的第一个交易日，它提供了不乏的话题。

尽管周一有 3000 多个航班取消，但美国航空股莫名其妙地反弹，因为投资者仍对 2022 年旅游业将继续复苏充满信心。该行业表现最好的公司是美国航空，其股价在盘中上涨了 4.4%。

在市值首次突破 2 万亿美元大约 16 个月后，昨天，苹果成为全球第一家市值突破 3 万亿美元的公司，其股价创下 182.88 美元的日内新高。苹果股价收盘上涨 2.5% 至 182.01 美元，略低于 3 万亿美元的估值。

但是，尽管有这些引人注目的故事，昨天的突出表现在于其他地方，这意味着我们在今年的开始就像去年的结束一样 - 关于特斯拉的新闻。

在我们 2021 年的最后一个交易新闻报道中，我们研究了 2022 年特斯拉股价的走势，并评论说这家电动汽车制造商可能会迎来又一个令人印象深刻的一年。然而，我们无法预料到它会在 2022 年的第一个交易日上涨 13.53%！

2022 年爆发性的第一天发生在特斯拉周日宣布他们在第四季度交付了超过 308,000 辆汽车之后，大大超过了分析师预测的 263,026 辆。这一数字表明，交付量比上一季度增加了 29%，与 2020 年同期相比增加了 71%。

第四季度的数据使特斯拉在 2021 年的总交付量达到 936,172 辆，打破了他们自己设定的 750,000 辆的目标，同比增长 87%。考虑到去年遭受的供应链问题，尤其是芯片短缺的情况，这些数字就更加令人印象深刻。此外，随着两家全新工厂将于 2022 年开始生产电动汽车，我们可以看到今年的交付量将进一步大幅增长。

周一，投资者以压倒性的积极态度回应了这一消息，特斯拉股价收盘接近 1,200 美元，涨幅超过 13.5%。

特斯拉会迎来又一个市场表现出色的一年吗？虽然现在说还为时过早，但它肯定是从正确的方向开始的！

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 - 特斯拉日线图。日期范围：2021 年 5 月 5 日至 2022 年 1 月 3 日。拍摄日期：2022 年 1 月 3 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

特斯拉历史股价演变：

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 - 特斯拉周线图。日期范围：2015 年 6 月 21 日至 2022 年 1 月 3 日。拍摄日期：2022 年 1 月 3 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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