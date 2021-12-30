特斯拉股票在 2022 年的表现如何？

十二月 31, 2021 02:47

在过去的几年里，电动汽车 (EV) 制造商特斯拉在头条新闻中占据了相当多的时间。无论是因为它在股市中的出色表现，还是因为古怪的 CEO 埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的行为，通常都有大量的材料可供作家深入研究。

尽管与 2020 年相比，其 2021 年的表现相当平淡 - 在此期间股价上涨了 743% 以上 - 但特斯拉股价在昨天收盘时上涨了近 54%，明显优于S&P 500指数，后者今年迄今已上涨了27.6%。

这些显著的增长使特斯拉的市值超过了 1 万亿美元，使其成为全球第六大公司，几乎是第二大汽车制造商丰田的四倍。

凭借如此令人印象深刻的过去表现，这引出了一个问题，特斯拉股票的下一步是什么？它能在2022年继续击败市场吗？

当然，现在判断特斯拉是否会连续第三年跑赢市场当然还为时过早。然而，本周早些时候，华尔街分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 重申了特斯拉股票 12 个月的目标价为 1,400 美元，他最看涨的情况是目标价为 1,800 美元。即使是更谨慎的目标，这也意味着比昨天的收盘价上涨了近 29%。为什么这么乐观？

特斯拉发现自己处于令人羡慕的地位，生产的产品需求远远超过供应。这意味着特斯拉未来面临的最大挑战之一是其扩大生产并将这一高需求转化为更高销售额的能力。特斯拉明年能更好地利用这一需求吗？分析师艾夫斯似乎这样认为。

2020 年，特斯拉交付了近 500,000 辆电动汽车，随后设定了今年交付 750,000 辆电动汽车的目标。到第三季度末，他们发现自己有大约 122,500 辆汽车没有达到这个目标，虽然第四季度的官方销售数据尚未公布，但分析师预测特斯拉将大大超过他们的目标。

艾夫斯认为，明年该产能将进一步增加，并估计到 2022 年底，该公司应具备每年生产 200 万辆电动汽车的能力。预计柏林和得克萨斯州的新工厂将覆盖大部分预计的产量增长，但这将取决于这两个工厂的开工情况。

如果特斯拉能够像艾夫斯预测的那样大幅提高产量，那么特斯拉股价可能会在 2022 年再创佳绩。然而，如果说我们在过去两年里学到了什么，那就是世界是不可预测的，因此，潜在投资者在做出任何投资决策之前，应该自己权衡所有证据。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 特斯拉日线图。日期范围：2021 年 4 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日。拍摄日期：2021 年 12 月 30 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 特斯拉周线图。日期范围：2015 年 6 月 14 日至 2021 年 12 月 29 日。拍摄日期：2021 年 12 月 30 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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