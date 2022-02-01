特斯拉在动荡的一个月结束时引领华尔街涨势

二月 02, 2022 06:44

昨天交易日的收盘标志着华尔街动荡的一个月的结束，其中S&P 500 指数创下了自 2020 年 3 月大流行开始崩盘以来最糟糕的一个月。

1 月份的最后一个交易日，美国三大基准指数上涨，道琼斯指数、S&P 500 指数和纳斯达克综合指数分别上涨 1.17%、1.89% 和 3.41%。然而，尽管有这些涨幅，2022年迄今为止，这三个指数仍然处于亏损状态。

如前所述，1 月份华尔街特别动荡，东欧紧张局势加剧了未来货币政策的不确定性，对美国股市造成严重破坏。

科技股经历了一段特别艰难的时期，特斯拉在昨天开盘前的股价今年迄今已下跌 20%。

然而，这家电动汽车制造商昨天表现良好，设法挽回了本月的一些损失，最终上涨了10.86%。

在瑞士信贷将该股评级上调至“跑赢大盘”，目标价为 1,025 美元之后，特斯拉股价上涨。

尽管 2021 年最后一个季度业绩良好，但上周特斯拉股价面临的压力增大，因为首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在他们的财报电话会议上宣布，由于持续的芯片限制，这家电动汽车制造商在2022年不会发布任何新车型。

然而，根据瑞士信贷的说法，最近的抛售提供了一个有吸引力的切入点，他进一步指出，该股“符合所有条件”并且“应该会复苏”。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 特斯拉日线图。日期范围：2021 年 6 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日。拍摄日期：2022 年 1 月 31 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 特斯拉周线图。日期范围：2015 年 7 月 12 日至 2022 年 1 月 31 日。拍摄日期：2022 年 1 月 31 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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