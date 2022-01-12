在美元疲软和供应减少的情况下，原油继续上涨

一月 12, 2022 20:49

今天，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将在参议院银行委员会的确认听证会上发表讲话，并准备告诉参议员们，美联储将使用他们掌握的经济工具来防止近期的高通胀变得根深蒂固。

虽然这次演讲没有提及具体计划如何实现，但随后他将回答参议员的提问，投资者将密切关注未来几个月关于美联储政策的任何暗示。

图示：Admiral Markets 经济日历 (GMT)

在周二上午的确认听证会之前，衡量美元兑六种竞争对手货币的美元指数下跌了约 0.2%。另一方面，与美元呈反向关系的黄金上涨0.45%，徘徊在每盎司1,810美元附近。

另一种受益于美元略微疲软的大宗商品是原油，周二上午也上涨。

由于担心新的 Covid-19 变体 Omicron 的出现可能会导致新的社会限制，这反过来将不利于石油需求，布伦特原油在 11 月大幅下跌。

然而，随着迹象继续看起来越来越积极，而且世界上大多数主要经济体似乎都没有像我们在 2020 年看到的那样考虑严格的封锁，石油价格也做出了相应的反应。自 12 月初以来，布伦特原油价格一直呈上升趋势，上周收于每桶 80 美元上方，并恢复到 Omicron 之前的水平。

除了美元走软外，石油价格目前还受到OPEC+ 供应紧张的支撑，这落后于需求的增长。此外，由于尼日利亚等一些成员国没有生产商定的产量，OPEC+ 已经受到限制的供应目前低于其商定的配额。

OPEC+ 成员国利比亚不受该组织供应限制的约束，其供应也受到近期管道维护和油田中断的影响。

今晚，格林威治标准时间 21:30，美国石油协会 (API) 将发布有关美国石油库存的数据。美国原油库存预计将连续第七周下降 200 万桶。大于预期的跌幅可能会导致原油价格继续走高。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 布伦特原油日线图。日期范围：2021 年 6 月 30 日至 2022 年 1 月 11 日。拍摄日期：2022 年 1 月 11 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 布伦特原油周线图。日期范围：2015 年 6 月 28 日至 2022 年 1 月 11 日。拍摄日期：2022 年 1 月 11 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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