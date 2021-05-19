五月 18, 2021 21:05

AT&T是一家美国跨国企业集团，汇集了从电信到娱乐等各个领域。它是世界上最大的电信公司，也是视听娱乐世界上最大的公司之一。在2018年收购了时代华纳之后又创建了华纳传媒公司之后，该公司旗下包括华纳兄弟工作室，以及华盛顿电影和有线电视频道，例如HBO，CNN，TNT和卡通网络。

昨天，AT&T宣布已达成一项协议，将其娱乐部门合并为Discovery，以创建一家新公司，将两家运营商的所有电视频道整合在一起，从而创建娱乐世界上最大的图书馆之一，拥有超过200,000小时的节目编制和100个品牌。这项业务的价值为430亿美元，其中AT&T将获得新公司71%的股份。

这家新公司的流媒体服务在全球范围内将拥有7900万订户，其中HBO Max贡献了6400万用户。尽管这些数字与Netflix或Disney +的水平相去甚远，但这项新的合并加剧了该领域的竞争，因为其新推出的目录可能吸引新订户。

4月22日，AT&T公布了其季度业绩，我们可以看到它获得了0.86美元的每股收益以及439.4亿美元的收入，而市场普遍预期为0.77美元和426.7亿美元。这延续了2020年以来的积极结果，在获悉这一消息后，市场在当天开盘时做出了积极反应，但由于有关谣言可能削减股息的传言而最终以2.70%的跌幅收盘。

从技术上讲，如果我们查看日线图，我们可以看到在最后几个交易日中价格如何克服了自大流行开始以来一直跟随价格的重要横向通道的绿色上限，作为其主要阻力。然而，继昨天的下跌之后，在其18个交易日的黑色移动平均线的支撑下，价格再次收于该水平以下。

重要的是，我们必须在下一个交易日中观察价格的变化，因为如果价格设法维持这一重要支撑水平，则可能形成新的看涨势头，从而最终打破横向通道的上限。相反，如果价格跌破该水平，则可能继续下跌至该区域中期看涨通道的下限，与200交易日的红色均线相吻合。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader5。AT&T日线图。数据范围：从2018年9月21日到2021年5月18日。准备于2021年5月18日12:30 CEST。请记住，过去的回报并不能保证将来的回报。

最近5年的演变：

2020年：-26.41%

2019年：36.93%

2018年：-26.59%

2017年：-8.58%

2016年：23.60%

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