美联储和英国央行将在市场动荡中决定利率

三月 23, 2023 06:50

美联储 (Fed) 将于今天晚些时候公布其利率决定。CME 的 FedWatch 工具表明，尽管银行业出现动荡，但加息 25 个基点的可能性为 88%。杰罗姆鲍威尔预计将在美联储理事会会议后立即发表讲话。投资者和交易者将仔细研究他的言论，以了解央行是否会关注价格或金融稳定。

周四，将轮到英国央行 (BoE) 决定利率。今天早些时候，英国国家统计局 (ONS) 宣布，英国 2 月份的 CPI 通胀率为 10.4%，同比增长 10.4%。这一数字超出了经济学家的预期，标志着通胀在过去四个月内首次上升。通胀数据上升令英镑走强，因为它增加了英国央行进一步收紧货币政策的压力。

美联储利率决定

大华银行的经济学家表示，联邦公开市场委员会 (FOMC) 可能会在即将于 3 月和 5 月举行的每次会议上将其基金目标区间上调 25 个基点。他们的报告指出，尽管通胀轨迹有所改善，但最新的 FOMC 会议纪要表明“我们还没有完全接近当前紧缩周期的尾声。”

法国兴业银行的分析师认为，即使杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 承认金融环境收紧和增长下行风险，也可能加速美元获利回吐。在评论潜在的加息时，他们写道，“美联储 25 个基点的小幅加息和对点阵图的小幅修正对美元本周构成下行风险。增加 50 个基点将是一个意外，但如果点阵图显示与 12 月相比没有显著差异，则美元可能会适得其反。”

英国央行利率决议

预计英国央行货币政策委员会 (MPC) 将于周四下午宣布其利率决定。市场分析师意见不一，一些人预计英国央行将加息 0.25%，而另一些人则认为英国央行董事会可能会连续第 11 次不加息。

ING 经济学家表示，本周英国央行的利率决定处于刀刃上，并补充说货币政策委员会将出现分歧。荷兰银行的报告称，“尽管有令人鼓舞的迹象表明通胀压力正在缓解，但我们认为英国央行可能会选择在周四最后一次加息 25 个基点，尽管这无疑取决于金融市场的情况。”

英国 2 月零售销售

周五，英国国家统计局将发布有关英国 2 月份零售销售的数据。市场分析师表示，零售额按年率计算下降了 5.1%，但环比增长了 0.3%。

根据英国零售商协会 (BRC) - 毕马威零售销售监测，英国 2 月零售销售增长 5.2%，而去年同期为 6.7%。BRC 的分析师表示，“虽然生活成本危机让客户对价格越来越敏感，但他们仍准备庆祝特殊场合。经济背景意味着零售商面临动荡的交易条件。许多消费者在为 4 月份进一步的能源价格和税收上涨做准备时会感到担忧。”

美国耐用品 2 月报告

美国人口普查局发布的 2 月份耐用品订单报告预计将阐明美国生产活动的状况。大多数经济学家预计订单数量将按月增长 0.7%，因为他们预计订单数量将从 1 月份记录的–4.5% 反弹。

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