交易 Salesforce 的 25% 飙升收益报告

六月 10, 2022 01:36

最近的股市抛售已导致许多价值数十亿美元的科技公司平仓大流行带来的收益。

尽管加息的威胁继续影响科技股等成长型市场，但仍有一些公司公布了强劲的基本面数据。

基于云的软件公司 Salesforce 最近公布了一份令市场感到惊讶的收益报告，导致该股因消息而上涨近 8%，但仍较历史高点下跌约 39%。

在下方了解有关 Salesforce 股票 (CRM) 以及如何交易的更多信息。

股票： Salesforce Inc 交易所： NYSE Invest.MT5 账户交易品种： CRM 日期： 2022 年 6 月 7日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 191.00 美元 目标水平： 241.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能超过交易的风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会输，有些交易会赢。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累您的知识。

为什么交易 Salesforce 股票？

Salesforce 是一家美国基于云的软件公司，提供世界上最常用的客户关系管理平台之一。 Salesforce 的一些知名客户包括沃尔玛。该公司是全球性的，其大多数客户来自美国和英国。

5 月底，Salesforce 公布的第一季度业绩超出了分析师的预期，同时也提高了全年的盈利预期。该公司公布的收入为 74.1 亿美元，而预期为 73.8 亿美元，每股收益为 98 美分，而预期为每股 94 美分。

随着收入同比增长 24% 以及成功以 27 亿美元收购 Slack，许多分析师看好 Salesforce 股价的长期前景，下面将进一步讨论。

有趣的是，虽然许多其他公司都在哀叹全球经济状况，但 Salesforce 联合创始人兼联合首席执行官马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 表示：“我们只是没有看到对你们所有人所处的更广泛的经济世界产生实质性影响。”

然而，这并不意味着该公司的业绩将在全球经济放缓的情况下继续表现。它的一些客户可能会开始放缓或削减开支。这是 Salesforce 放慢招聘流程的原因之一。

这也导致 Salesforce 降低了 2023 年的收入指引，但提高了利润预期。

Salesforce 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月 Salesforce 股票预测的分析师调查，该股目前有 29 个买入、4 个持有和 0 个卖出评级。Salesforce 股票预测的最高价格水平为 332.00 美元，最低目标价为 175.00 美元。

在撰写本文时，Salesforce 股票预测的平均目标价为 241.03 美元，较当前水平上涨 31% 以上。

资料来源：TipRanks，2022 年 6 月 7 日

Salesforce 股票价格的示例交易理念

Salesforce 股票预测的示例交易思路如下：

在突破 191.00 美元时买入股票，以应对当前的市场波动。

目标价略低于分析师平均目标价 241.00 美元。

将您的风险保持在最低账户总额的 5% 以内。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Salesforce 股票： 如果达到目标 = 500.00 美元的潜在利润（241.00 美元 - 191.00 美元 * 10 股）。



明智的做法是，股价不太可能直线上涨，甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到最近全球股市的抛售。

因此，一定要进行良好的风险管理，这是成功交易的最重要方面之一。您应该始终知道您在交易中可能会损失多少以及所涉及的风险。

另一个需要考虑的因素是佣金，因为这些会侵蚀您的利润。使用 Admiral Markets Invest.MT5 账户，您可以以每股 0.02 美元的价格购买美国股票。这意味着购买 10 股 Salesforce 股票将产生 0.20 美元的佣金（0.02 美元 * 10 股）。

最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易理念将导致总共只有 1 美元的佣金！

如何通过 4 个步骤购买 Salesforce 股票

通过 Admiral Markets，您可以以每股 0.02 美元的低佣金和仅 1 美元的低佣金购买 Salesforce 等公司的股票。

在 Admiral Markets 开设账户以访问交易室。 在您的一个真实或模拟账户上单击交易以打开网络平台。 在市场报价窗口底部搜索 Salesforce 并将交易品种拖到图表上。 使用一键交易功能，或右键打开交易单，输入您的交易规模、止损和止盈水平。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5 Web。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

如果您认为 Salesforce 的股价下跌的可能性更高，那么您也可以从 Admiral Markets 提供的 CFD（差价合约）交易账户进行空头交易。

Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约投机股票和股份的价格方向。

这意味着您可以进行多头和空头交易，以潜在地从股价上涨和下跌中获利。在这篇如何交易差价合约文章中了解有关差价合约的更多信息。

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