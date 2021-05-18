每周市场展望：FOMC和欧洲PMI成为关注焦点

五月 17, 2021 21:50

在上周美国通货膨胀率飙升之后，本周三的FOMC会议纪要成为本周的焦点。越来越多的投资者倾向于美联储必须尽快加息，但迄今为止，美联储一直立场坚定。

尽管本周美元可能成为关注焦点，但交易者们也将消化澳大利亚就业报告以及德国和法国的欧洲采购经理人指数(PMI)数据。过去几周，欧元波动良好，但长期来看仍无方向性。

随着阿里巴巴和易捷航空等多家公司纷纷公布财报，企业收益依然备受关注。

每周外汇日历

资料来源：Admiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台

交易者的雷达 - 欧洲PMI

星期五，在BST上午8:15到9:30之间发布了一系列不同的PMI数据。这包括法国和德国的闪存制造和服务业PMI数据，以及整个欧元区的数据。

随着欧洲终于掌握了冠状病毒疫苗的推出，经济学家看好该服务的产出，并预测PMI将上升。但是，一些分析师仍然担心，这种乐观情绪已经被最近的欧元上涨所抵消了。

尽管如此，对于货币来说，这可能仍然是一个有趣的时期。在过去的一个月中，兑美元的汇率令人印象深刻地反弹，如下图所示。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，EURUSD，每周-数据范围：从2017年7月30日至2021年5月14日。在2021年5月14日下午7:00 GMT进行。请注意：过往表现并非未来结果的可靠指标。

欧元兑美元最近的上涨，再度创出摆动低点，保持了长期的上升趋势。如果价格能够继续走高，交易者将关注1.2453价格水平，这是多年以来的高位和长期阻力位。

然而，交易者将渴望看到价格能否首先突破日线图上1.2173附近的水平阻力位，如下方日线图上水平阻力线所示。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，EURUSD，每日-数据范围：从2017年8月10日至2021年5月14日。在2021年5月14日下午7:00 GMT进行。请注意：过往表现并非未来结果的可靠指标。

如果价格未能在上阻力位突破高点，交易者可能会将目光投向1.1982附近的历史水平支撑位下方。

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公司交易更新和股票指数

在最近全球股票指数遭到抛售之后，许多股票已回撤至重要的支撑区域。上周末，下跌势头减弱，而反弹势头强劲。但是，多数股市仍下跌了一周。

全球股市的走向很可能再次取决于各国央行。只有这一次，他们才会决定再次开始加息。这是近期抛售的原因之一，人们担心，由于通货膨胀，美联储将不得不提早加息。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日-数据范围：2020年8月10日至2021年5月14日，2021年5月14日下午6:30 GMT执行。请注意：过往表现并非未来结果的可靠指标。

标普500指数过去五年的表现：

2020 = + 16.17%

2019 = + 29.09%

2018 = - 5.96%

2017 = + 19.08%

2016 = + 8.80%

2015 = - 0.82%

在上面的标准普尔500指数的日线图中，可以清楚地看到上升趋势仍然完好无损。价格仍在50周期(红色)指数移动平均线和100周期(绿色)指数移动平均线上方交易。它们仍然指向上方。

从历史上看，价格一直在这些移动平均线附近回落。由于我们已经从上周末的50周期移动均线走高，交易者现在可能希望在较短的时间范围内寻求更多有关买家实力的线索。

这可能需要研究价格行动交易的进入水平和技术交易指标。

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