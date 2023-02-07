澳大利亚央行加息，关注鲍威尔讲话

二月 08, 2023 06:03

澳大利亚储备银行 (RBA) 将借贷成本上调 0.25%，符合市场分析师的预期。经济学家表示，澳大利亚央行可能会在 3 月份再次加息。

受全球最大原油进口国中国需求复苏的乐观情绪提振，油价周二上涨。沙特阿拉伯周一上调面向亚洲买家的原油价格，为六个月来首次，预计需求会增加。根据英国石油公司的一份报告，该公司公布了创纪录的年度利润，是去年总利润的两倍多。

在其他新闻中，随着谷歌宣布 BARD，AI 战争如火如荼地进行，BARD 是一项类似于 ChatGPT 的实验性 AI 服务。在中国，百度股价创下 11 个月新高，当时该公司表示其计划推出自己的名为“Ernie bot”的人工智能聊天机器人。

澳大利亚央行提高借贷成本

正如预期的那样，澳大利亚央行董事会宣布再次加息 25 个基点，基准利率现已升至 3.35%，为 11 年来的最高水平。这是澳大利亚央行连续第四次加息 25 个基点，也是大流行期后连续第九次加息。

经济学家指出，尽管澳大利亚央行实施了货币紧缩政策，但通胀并未显示出放缓迹象。在会后声明中，澳大利亚央行行长 Philip Lowe 表示，“由于全球因素和国内需求增长放缓，预计今年通胀将下降。”Lowe 补充说，澳大利亚央行预测 2023 年和 2024 年的通货膨胀率分别为 4% 和 3.5%。

澳大利亚央行的声明提振澳元兑美元汇率，澳元上涨 0.68%。

Jerome Powell 的讲话会提振美元吗？

预计美联储主席 Jerome Powell 将于晚些时候在华盛顿经济俱乐部发表讲话。上周，Powell关于通货紧缩的评论导致投资者推高股价，而忽视了央行再次加息的可能性。市场参与者似乎更关注不断下降的通胀数据，而不是低收益报告和预期的加息。

Janet Yelle 认为没有经济衰退

与此同时，美国财政部长 Janet Yellen 在接受美国广播公司采访时表示，该国经济仍然具有弹性。更具体地说，她指出，“当你的失业率达到 53 年来最低时，你就没有经济衰退。”Yellen 在评论价格上涨时指出，通胀高企，但数字正在下降，并补充说：“我相信美国将找到一条通胀大幅下降且经济保持强劲的道路。”

英国央行将着手进一步加息？

英镑兑美元周一跌至一个月低点，尽管 (BoE) 英国央行董事会决策者认为央行应继续收紧货币政策。Catherine Mann 在讲话中表示，现在停止提高借贷成本是错误的。

在评论英国央行的货币政策时，她指出：“如果通胀确实更持久，那么银行利率将需要在暂停后再次上升，随后会出现逆转。在我看来，收紧 - 停止 - 收紧 - 放松的政策看起来太像是微调，而不是好的货币政策。”

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