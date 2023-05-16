投资者关注美国零售销售和加拿大CPI通胀报告

五月 17, 2023 05:04

随着市场分析师仔细审查来自中国的金融数据，4 月份的美国零售销售和加拿大 CPI 通胀报告将成为今天的焦点。中国国家统计局 (NBS) 报告称，4 月份零售额环比增长 18.4%，比预期低近 3%。报告显示，工业生产同比增长5.6%，低于分析师预期。

在英国，国家统计局 (ONS) 宣布 1 月至 3 月季度的失业率略有上升，为 3.9%。根据英国国家统计局的报告，这一增长是由失业超过一年的人数推动的。

美国 4 月零售销售

美国人口普查局将于今天晚些时候发布 4 月份的美国零售销售报告。市场专家预计月环比增长 0.7%。一些分析师表示，积极的零售销售数据加上强劲的劳动力市场可能意味着美国经济可能避免衰退。

英国《金融时报》(FT) 报道称，“零售销售前景喜忧参半，因为劳动力市场和工资的持续走强可能会支持消费者支出。”

加拿大：4 月份 CPI 通胀报告

周三，投资者将等待加拿大央行 (BoC) 和加拿大统计局发布的加拿大CPI通胀数据报告。加拿大央行在制定货币政策时会考虑这两份报告，并可能影响加元兑其他货币的价值。

市场分析师认为，加拿大央行的 CPI 报告可能会显示总体通胀率同比增长 3.9%，而加拿大统计局的数据预计将显示 CPI 通胀率按年率下降至 3.7%。加拿大央行的目标是将通货膨胀率降至 2%，据其分析师称，这有望在 2024 年底实现。加拿大央行在上次会议上维持利率不变，但加拿大央行行长暗示市场不应期望降息很快。

欧盟委员会：欧元区经济增长超预期

欧盟委员会 (EC) 发布的一项调查显示，尽管通胀数据高企且利率上升，但欧元区经济今年的增长速度可能快于预期。欧盟委员会的经济学家表示，欧盟 27 个成员国今年的平均增长率为 1%，高于此前估计的 0.8%。报告指出，2024 年的增长预测从 1.6% 上调至 1.7%。

关于通货膨胀，欧盟委员会的调查强调，“能源商品价格下跌正在推动能源消费账单和总体价格增长率从 10 月的峰值大幅下降，但核心通货膨胀一直在走强。因此，市场提高了对未来政策加息的预期。4 月份核心通胀的小幅收缩表明它也已见顶，但现在预计向目标趋同需要更长的时间。核心通货膨胀的持久性将要求货币当局采取更有力的行动来遏制通货膨胀压力。”

中国人民银行 2023 年第一季度货币政策报告

中国人民银行 (PBoC) 周一公布了第一季度货币政策报告。中国人民银行经济学家指出，“由于基数效应较低，中国经济增长可能在 2023 年第二季度出现显著增长”，并补充说“稳健的货币政策将是精准而有力的”。

报告称，中国人民银行管理委员会已誓言“防止风险从境外转移到中国”和“保持利率合理适度”。

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