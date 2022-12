Actualité Économique pour Débutants – 3 Façons de Suivre l'Actualité Boursière sur les Réseaux Sociaux

Décembre 23, 2022 10:32

Les réseaux sociaux sont-ils des sources fiables d'informations sur les marchés financiers ?

C'est une question importante si l'on considère la portée et l'influence des réseaux sociaux au XXIe siècle. Au dernier recensement, Twitter compte 400 millions d'utilisateurs et Facebook 2,9 milliards d'utilisateurs actifs. Le réseau professionnel LinkedIn compte pour sa part 756 millions d'utilisateurs et YouTube 2,3 milliards d'utilisateurs. Près de la moitié des Américains lisent les actualités sur les réseaux sociaux. Cela en dit long sur la quantité d'informations disponibles et sur le besoin de se connecter et de rester informé.

La plupart des principaux médias d'information financière sont actifs sur les réseaux sociaux et il n'est pas rare que les traders découvrent l'actualité du marché d'abord sur Twitter ou Facebook. Pourtant, quelle que soit la vitesse à laquelle l'information circule sur les réseaux sociaux grâce aux partages et aux commentaires, il existe de grandes différences entre une source d'information fiable et une source d'information non fiable.

La réaction du marché aux actualités est tout aussi importante que l'information elle-même. Les réactions du marché peuvent se manifester en temps réel sur les réseaux sociaux, offrant ainsi des informations essentielles sur le facteur humain et les émotions suscitées par des changements soudains.

Étant donné que les réseaux sociaux font désormais partie intégrante des médias de masse et que certains d'entre eux, tels que les plateformes Meta, sont des méga-capitalisations, voici trois façons potentielles d'aborder l'actualité financière sur ces plateformes en tant que débutant.

1. Considérer la qualité de la source

Il est essentiel de considérer la qualité de la source en se demandant si l'information provient d'une publication financière établie ou d'une autre source fiable. Lorsque l'actualité est suffisamment importante pour qu'elle devienne virale, elle sera partagée sur des milliers de comptes connectés. Vérifiez l'article et assurez-vous qu'il soit fiable, dans la mesure où les journalistes sont tenus de vérifier leurs affirmations pour s'assurer de l'exactitude des faits.

Une fois que vous avez trouvé l'article original, vérifiez les sources citées pour comprendre dans quelle mesure elles sont fondées sur les faits. Par exemple, dans un article sur la question de savoir si Elon Musk va se retirer de Twitter, la source principale serait une citation directe d'Elon Musk concernant sa décision.

Actuellement, Elon Musk est le PDG de Twitter et son compte est suivi par plus de 100 millions d'utilisateurs, ce qui signifie que ses tweets sont une source principale d'informations sur ce dernier. L'un des problèmes est de s'assurer que le compte que l'on suit est bien celui d'Elon Musk, car il existe de nombreux comptes parodiques et imitateurs. Il s'agit d'un problème fréquent sur les réseaux sociaux, auquel il convient de prêter attention lors de la lecture d'informations financières. Après tout, M. Musk est également à la tête d'une autre entreprise cotée en bourse, Tesla Motors, d'où l'importance de suivre le fil Twitter officiel.

2. Partialité - Miroir ou fenêtre ?

La lecture d'une actualité peut être biaisée de deux manières. D'une part, le parti pris découlant des opinions des utilisateurs des réseaux sociaux, d'autre part, le parti pris du lecteur. Filtrer les faits à travers le prisme de la prise de conscience de vos propres préjugés et de ceux des autres peut être utile pour découvrir les informations pertinentes pour le marché.

Par exemple, la vision du métavers défendue par Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, fait l'objet d'une multitude d'opinions de la part d'observateurs, d'experts en réalité virtuelle et de journalistes spécialisés dans la technologie. Ces avis sont susceptibles d'être partagés sur les comptes de réseaux sociaux de diverses organisations, dont certaines peuvent être influentes. Bien que ces opinions puissent être valables, il est possible de les vérifier en consultant le compte Facebook de Mark Zuckerberg pour obtenir des informations directes à la source.

Mark Zuckerberg publie également des messages sur les autres réseaux sociaux de Meta Platform, à savoir WhatsApp et Instagram. Ces messages sont une fenêtre sur la stratégie de l'entreprise et un reflet de ses objectifs en tant que PDG. Certaines publications de Mark Zuckerberg peuvent être suffisamment significatives pour influencer le cours de l'action de la société, il est donc utile de garder un œil sur ses publications sur Facebook.

3. Événements géopolitiques et de santé publique

Les événements géopolitiques et de santé publique peuvent faire fluctuer les marchés et, à l'ère des réseaux sociaux, les actualités proviennent souvent de sources locales, à savoir des personnes qui vivent dans le pays concerné. L'impact du COVID-19 sur différentes communautés a été largement partagé sur les réseaux sociaux, par exemple. Les pénuries alimentaires ont été mises en évidence, en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Un autre exemple est la distribution de vaccins par les grandes entreprises pharmaceutiques.

Les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux peuvent être recoupées sur Google News et confirmées en lisant au moins une autre source fiable. Il peut s'agir du communiqué de presse original d'une entreprise pharmaceutique ou d'un article d'un média établi.

En conclusion, les réseaux sociaux sont une source importante d'informations boursières, à condition de les recouper avec d'autres sources fiables et de garder à l'esprit le risque de partialité et la possibilité d'informations trompeuses provenant de faux comptes.

