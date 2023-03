L'activité Industrielle en Chine Atteint son Plus Haut Niveau depuis 11 ans en Février

Mars 02, 2023 07:08

La plupart des marchés de la région Asie-Pacifique ont progressé aujourd'hui, les investisseurs et les traders ayant digéré une série de données économiques positives. Le Chinese National Bureau of Statistics (NBS) a annoncé que son indice PMI manufacturier a atteint 52,6 en février, soit le niveau le plus élevé enregistré au cours des onze dernières années. Un rapport de l'Australian Bureau of Statistics (ABS) a révélé que le PIB du pays a progressé de 0,5%, sur une base trimestrielle au cours du dernier trimestre de 2022.

PMI manufacturier et services de l'ISM aux États-Unis

L'ISM publiera les données concernant les PMI manufacturiers (01/03) et des services (03/03) aux États-Unis en février. Certains analystes de marché notent que ces données pourraient apporter des précisions sur les performances de l'économie américaine au cours du deuxième mois de 2023.

Selon les estimations, l'indice PMI manufacturier devrait s'établir à 48,0 tandis que le PMI services devrait atteindre 54,5. Le président du Manufacturing Business Survey Committee de l'ISM a noté dans un rapport que "il existe des preuves claires d'un ralentissement de la demande. Nous savions que le premier semestre (de 2023) serait un peu difficile, nous ne savons pas si nous avons déjà touché le fond".

Rapport japonais sur l'IPC à Tokyo

Le Japanese Statistics Bureau publiera jeudi son rapport sur l'IPC de Tokyo pour le mois de février. L'IPC de Tokyo mesure la variation du prix des biens et services achetés par les consommateurs dans la capitale du Japon. Les économistes tablent sur un IPC de Tokyo de 4,1% en février, sur une base annuelle. L'IPC annuel de Tokyo s'était établi à 4,4% en janvier, conformément aux attentes des analystes.

Commerzbank : L'inflation américaine est trop élevée

Un rapport publié par Commerzbank suggère que les espoirs d'une nouvelle baisse rapide du taux d'inflation américain ne se sont pas matérialisés. Les analystes de la banque ont indiqué que "notre examen de diverses mesures de base suggère que la tendance de l'inflation est probablement encore supérieure à 4%, soit bien plus que l'objectif de 2% de la Fed. La Fed espère que les effets des hausses de taux ne se sont pas encore manifestés en raison des décalages habituels de leur impact. Si ce n'est pas le cas, la Fed n'a manifestement pas suffisamment refroidi la demande. Des hausses de taux nettement plus nombreuses que prévu (notre prévision : trois nouvelles hausses d'ici juin de 25 points de base chacune, à 5,50% pour la partie supérieure de l'objectif cible) seraient alors probables".

Suisse : Pas de récession en 2023 ?

Le Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) a annoncé une croissance économique nulle au dernier trimestre de 2022, invoquant la situation internationale difficile qui a frappé les exportations et le secteur manufacturier. Le rapport publié par le SECO précise que "bien que l'industrie chimique et pharmaceutique, moins sensible à la conjoncture, ait enregistré une nouvelle croissance.... les autres secteurs industriels se sont contractés".

Commentant l'état de l'économie suisse, le président de l'Economic Policy Directorate du SECO a déclaré que "dans la perspective actuelle, je ne m'attendrais pas à une récession". Le gouvernement, qui avait précédemment prévu que l'économie suisse connaîtrait une croissance de 1,0% en 2023 et de 1,6% en 2024, doit publier le 16 mars ses prévisions actualisées pour cette année.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.