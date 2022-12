Actualité Économique pour Débutants – Comment les Actualités de l'Énergie Influencent les Marchés

Décembre 09, 2022 10:14

Les actualités du secteur de l'énergie peuvent détourner l'attention du marché vers différents produits et tendances, souvent avec un effet dramatique.

Il y a à peine 50 ans, les marchés du trading et de l'investissement conventionnels ignoraient les dommages causés à l'environnement par les émissions, dans la mesure où il existait peu d'alternatives aux combustibles fossiles. Au fil du temps, des perspectives différentes ont commencé à émerger à travers des actualités, des études et des recherches.

Les actualités ont commencé avec les activistes environnementaux et les scientifiques dans les années 1970 et ont lentement été relayés par des journaux respectés. À partir de là, les acteurs du marché ont commencé à entendre parler de la nécessité de lutter contre le changement climatique avec des produits utilisant des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien.

La sensibilisation à l'environnement a changé notre regard sur les produits que nous utilisons quotidiennement. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les voitures électriques ont été introduites dès les années 1820 et qu'elles étaient appréciées pour leurs moteurs propres. Ces machines sont tombées en disgrâce lorsque les voitures à essence ont fait leur apparition sur le marché au début des années 1900, époque à laquelle le Modèle T de Ford a été produit en masse aux États-Unis. Les voitures électriques ont regagné en popularité dans les années 1990, inspirant des investissements dans les entreprises de véhicules alternatifs.

Plus de cinq décennies après le début du mouvement de sensibilisation à l'environnement, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) a prédit que les énergies renouvelables deviendront la plus grande source d'énergie mondiale au début de l'année 2025, dépassant le charbon.

"Les énergies renouvelables sont la seule source de production d'électricité dont la part devrait augmenter, les parts du charbon, du gaz naturel, du nucléaire et du pétrole étant en baisse." AIE Renewables 2022.

L'ampleur de la projection de l'AIE est stupéfiante, et la nouvelle a été relayée par de nombreux médias respectés. Elle est susceptible d'affecter les flux d'investissement et de modifier l'approche adoptée par les entreprises énergétiques à l'égard des énergies renouvelables. Les principaux acteurs du secteur de l'énergie ont déjà adopté des alternatives d'énergie propre et se sont engagés à équilibrer leur exploration et leur développement des combustibles fossiles avec des sources d'énergie solaire, éolienne et houlomotrice.

Les gros titres sur l'énergie tels que les marées noires et autres types de dommages environnementaux ont beaucoup de poids de nos jours, ce qui encourage les sociétés énergétiques à donner la priorité à la sécurité et aux politiques environnementales. Les investisseurs et les traders sont également très attentifs aux actualités lorsqu'il s'agit d'événements géopolitiques ou de dommages infligés aux infrastructures énergétiques.

Les reportages médiatiques font partie de l'évolution des marchés de l'énergie. Parmi les principales actualités de ces dix dernières années uniquement, il convient de mentionner le fracking (fracturation hydraulique), la pollution atmosphérique en Asie, les fuites à Fukushima et la volatilité des marchés du pétrole brut, pour n'en citer que quelques-unes.

Les politiques de l'OPEP

Les politiques de l'OPEP sont amplement relayées par la presse mondiale, ce qui entraîne des attentes quant aux prix du pétrole brut et des hypothèses sur l'offre et la demande sur les marchés de l'énergie. Les politiques de l'OPEP étant directement liées aux performances économiques de ses membres, tout un secteur médiatique spécialisé et influent se consacre à l'analyse et au compte rendu des derniers développements.

Comment interpréter les actualités énergétiques pour les débutants

Lorsque l'on examine le contexte des actualités énergétiques, on comprend à quel point il est important pour les traders et les investisseurs de se tenir informés. Les actualités énergétiques peuvent souvent servir de catalyseur aux tendances sectorielles, en suscitant de nouvelles idées de produits et de sociétés et en influençant les régulateurs de l'énergie.

La prise en compte de l'actualité énergétique dans vos décisions financières commence souvent à la maison, par la prise de conscience de la hausse ou de la baisse des prix de l'essence et la prise en compte de cette information dans votre budget mensuel. Des millions d'autres personnes font la même chose, la question est donc de savoir comment cela affectera les entreprises qui fournissent de l'essence aux consommateurs. Répondre à des questions comme celles-ci est la première étape de l'analyse de l'impact des actualités énergétiques sur les actifs pouvant être tradés ou dans lesquels on peut investir.

En bref, la curiosité est votre alliée lorsque vous recherchez des opportunités potentielles sur le marché de l'énergie.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :