La BCE va Décider de ses Taux d'Intérêt, l'IPC Britannique Atteint son Plus Bas Niveau Depuis 3 Ans

Octobre 17, 2024 06:17

La décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux d'intérêt et sa politique monétaire attirera l'attention des investisseurs et des traders pour le reste de la semaine. Les économistes prévoient une réduction de 25 points de base en raison de la baisse des chiffres de l'inflation enregistrée dans le bloc euro.

Par ailleurs, l'inflation britannique est tombée sous l'objectif de 2% de la BoE pour la première fois après avril 2021, et les analystes de marché suggèrent que la banque centrale britannique pourrait abaisser les coûts d'emprunt en novembre.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BCE

Les décideurs politiques de la BCE se réuniront pour décider des taux d'intérêt demain après-midi. Les analystes de marché suggèrent qu'une réduction des coûts d'emprunt de 25 points de base est l'option la plus probable pour le conseil d'administration de la zone euro. Si la BCE réduit les coûts d'emprunt, il s'agira de la troisième baisse de taux de l'année, après des mesures similaires en juin et en septembre.

Les économistes d'ING prévoient une baisse des taux lors de la réunion de jeudi. Dans leur rapport publié le 15 octobre, ils ont déclaré : "Une série de données d'enquête plus faibles et un IPC plus bas en septembre ont incité les responsables de la Banque Centrale Européenne à ouvrir la porte à une baisse des taux en octobre. Les marchés ont saisi l'allusion et ont depuis lors fermement fixé le prix d'une réduction en octobre comme scénario de base. En fait, les marchés considèrent qu'au moins quatre baisses consécutives de 25 points de base constituent actuellement le scénario de base. Nos économistes pensent que la BCE trouvera suffisamment de raisons pour réduire ses taux cette semaine et ne pas perturber les marchés". Les économistes de la banque néerlandaise suggèrent qu'un suivi en décembre ne peut pas être considéré comme acquis.

L'IPC Britannique Baisse Plus que Prévu

Un rapport de l'ONS a montré que l'inflation au Royaume-Uni en septembre a chuté plus que prévu à 1,7% en glissement annuel. L'inflation de base est tombée à 3,2%, en dessous des 3,4% prévus par un sondage Reuters. L'objectif d'inflation globale de la BoE reste fixé à 2%.

Les chiffres de l'inflation ayant baissé davantage que prévu, les économistes ont suggéré que la probabilité d'une réduction des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BoE a augmenté. Les économistes de PwC ont déclaré au Guardian : "L'inflation globale s'est établie à 1,7% en septembre, tombant sous l'objectif de la Banque d'Angleterre pour la première fois en trois ans, et renforçant les appels à une nouvelle baisse des taux en novembre. Cette évolution s'explique principalement par les contributions à la baisse des carburants et des tarifs aériens. Dans l'ensemble, cela suggère que nous sommes tout à fait à la fin du processus de désinflation, ce qui est une bonne nouvelle pour les décideurs politiques et, bien sûr, pour les consommateurs et les entreprises".

L'IPC Néo-Zélandais Baisse au T3 2024

L'inflation de la Nouvelle-Zélande est tombée à 2,2% au troisième trimestre 2024 sur une base annualisée, conformément aux attentes des analystes. Il convient de noter que l'inflation au cours du trimestre précédent s'était élevée à 3,3%. Les analystes de Statistics NZ ont noté que "pour la première fois depuis mars 2021, l'inflation annuelle se situe dans la fourchette cible de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) de 1% à 3%. Les prix continuent d'augmenter mais à un rythme plus lent qu'auparavant".

Les économistes de Kiwibank ont déclaré que la RBNZ pouvait déclarer la victoire dans la guerre contre l'inflation, ajoutant que "la lumière au bout du tunnel est plus brillante. Les pressions sur les coûts s'atténuent. La politique reste restrictive, mais d'autres baisses de taux d'intérêt sont à venir". Les analystes d'ASB prévoient que la banque centrale réduira ses taux de 50 points de base lors de sa dernière réunion de 2024 en novembre.

