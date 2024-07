BCE, Fed et BoE : Prêts pour des Baisses de Taux au S2 2024 ?

Juillet 11, 2024 03:35

Avec le mois de juillet déjà bien entamé, nous sommes entrés dans le deuxième semestre de l'année 2024. La première moitié de l'année n'a pas été conforme aux prévisions, certaines banques centrales telles que la Réserve Fédérale, la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre ayant mis plus de temps que prévu à ajuster leurs politiques monétaires ou ayant même hésité à procéder à des réductions. Bien qu'à la fin de l'année précédente, les économistes prévoyaient des mesures plus drastiques, l'inflation et les hausses de salaires avec des taux de chômage obstinément bas ont pesé sur les décisions des décideurs politiques au cours des six premiers mois de 2024.

En lisant notre article, vous aurez l'occasion d'avoir un bref aperçu de la façon dont les politiques monétaires ont été ajustées au cours du premier semestre 2024 et quelques prévisions pour les six prochains mois jusqu'à la fin de l'année.

Réserve Fédérale : Réduira-t-elle ses Taux au Second Semestre 2024 ?

À la fin de l'année 2023, certains analystes de marché avaient prévu que la Réserve Fédérale abaisserait ses taux d'intérêt anormalement élevés d'ici mai ou juin, envisageant trois ou quatre baisses de taux pour l'ensemble de l'année. Ces prévisions se fondaient sur la trajectoire descendante de l'inflation observée au second semestre 2023, montrant que la politique monétaire rigoureuse mise en œuvre par la Fed avait commencé à contenir la croissance des prix à la consommation.

Cependant, les premiers mois de 2024 ont révélé que les prévisions étaient probablement plus optimistes qu'elles n'auraient dû l'être. L'inflation globale est restée supérieure à l'objectif de 2% de la Fed, tandis que les rapports sur l'emploi ont révélé un marché du travail dynamique, le nombre de nouveaux emplois créés dépassant les attentes.

En conséquence, l'Open Market Committee (FOMC) de la Fed a préféré ne pas s'engager dans des réductions de taux qui auraient probablement alimenté les chiffres de l'inflation. Le 12 juin, le FOMC a annoncé qu'il maintiendrait les coûts d'emprunt pour la septième fois consécutive. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les membres du FOMC se contentaient de laisser les taux d'intérêt à leur niveau actuel jusqu'à ce que l'économie envoie un signal clair, tel qu'une baisse des pressions sur les prix ou de la croissance du taux de chômage.

Selon un rapport d'ING publié le 5 juillet, la hausse du taux de chômage enregistrée en juin et les révisions des rapports sur l'emploi augmentent les chances d'une baisse des taux d'intérêt en septembre de la part de la Fed. Le rapport mentionne que "notre préoccupation est que les enquêtes auprès des entreprises indiquent une intensification de la faiblesse dans les mois à venir, à la fois en termes de ralentissement de l'activité économique et de diminution de la création d'emplois, ce qui pourrait conduire la Fed à réduire les taux d'intérêt plus rapidement. Nous prévoyons trois baisses cette année, contre deux baisses actuellement prévues par les marchés, ce qui ramènerait les fonds fédéraux à 4% d'ici l'été prochain".

Banque Centrale Européenne : La Politique des Taux reste Dépendante des Données

La Banque Centrale Européenne (BCE) a été confrontée aux mêmes problèmes que la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt. L'optimisme de l'année dernière concernant le relâchement de la politique monétaire stricte ne s'est pas concrétisé au premier semestre 2024. Le conseil des gouverneurs de la BCE a dû faire face au faible recul de l'inflation ainsi qu'au ralentissement de l'économie du bloc euro. Malgré les efforts de la BCE, qui a notamment maintenu les taux aux niveaux les plus élevés enregistrés depuis de nombreuses années, la croissance des salaires est restée élevée, ce qui indique que l'objectif d'inflation de 2% n'est pas aussi proche qu'on ne le pensait initialement.

Le 6 juin, la banque centrale a annoncé sa décision d'abaisser son taux d'intérêt de référence de 25 points de base pour la première fois en cinq ans. Bien que cette décision ait été prévue par les analystes du marché, il convient de noter que c'est l'une des rares fois où la BCE a réduit ses taux plus tôt que son homologue américaine, qui a traditionnellement tendance à montrer la voie en matière de changements de politique monétaire. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a précisé que les décisions futures dépendront des rapports financiers et des données provenant de l'Union européenne.

Les minutes de la BCE, publiées quelques jours plus tard ont indiqué que "il y avait des raisons de maintenir les taux d'intérêt inchangés", dans la mesure où "la croissance des salaires avait surpris à la hausse et où l'inflation semblait plus solide, principalement dans le secteur des services". Les membres du Conseil ont mentionné que "une légère sous-estimation de l'inflation serait beaucoup moins coûteuse qu'une surestimation continue, d'autant plus que l'ancrage des anticipations d'inflation ne doit pas être considéré comme acquis".

Les analystes d'ING suggèrent que "dans le même temps, le Conseil des Gouverneurs semble faire preuve d'une confiance croissante dans les projections économiques des services de la BCE. Ces projections restent plutôt optimistes quant à la désinflation d'ici la fin de l'année 2025 et justifieront, selon nous, deux nouvelles baisses de taux de la part de la BCE cette année. Les prix du marché sont moins pessimistes, à 38 points de base".

Un rapport de PoundSterling Live indique que "les économistes de Berenberg s'attendent à ce qu'une réduction en septembre soit suivie d'une pause pour le reste de l'année, alors que de nouveaux effets de base relanceront temporairement l'inflation à la fin de l'année 2024. La banque centrale devrait alors réduire les taux d'intérêt à deux reprises, portant le taux de dépôt à 3% à la mi-2025".

Banque d'Angleterre : Baisse des Taux en Août ?

La Banque d'Angleterre (BoE) a eu un chemin encore plus difficile au cours des douze derniers mois, les chiffres élevés de l'inflation ayant alimenté une crise politique qui a conduit à un remaniement au 10 Downing Street après les élections législatives du 4 juillet. La mise en œuvre d'une politique monétaire stricte par la BoE a permis de contrôler et de ramener l'inflation à des niveaux plus bas : par exemple, les prix au Royaume-Uni ont progressé de 2% au cours de l'année qui s'est achevée en mai 2024, contre 2,3% le mois précédent, et il s'agit du taux le plus bas enregistré depuis près de trois ans.

La BoE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés après la réunion de son Comité de Politique Monétaire (MPC, pour "Monetary Policy Committee") du 20 juin. Actuellement, son taux d'intérêt de référence s'élève à 5,25%, le niveau le plus élevé enregistré au cours des seize dernières années, inchangé au cours des onze derniers mois. Les décideurs politiques de la BoE ont écrit dans la déclaration qui a suivi la réunion qu'ils "resteront restrictifs suffisamment longtemps pour ramener durablement l'inflation à l'objectif de 2%". Cependant, certains analystes de marché ont suggéré que la formulation utilisée dans la déclaration était plus "hawkish" qu'en mai, indiquant qu'une réduction des taux pourrait être dans les papiers.

Malgré l'approche d'attente adoptée par la BoE lors de sa dernière réunion de politique monétaire, les économistes d'ING ont noté que les décideurs politiques se rapprochent des réductions de taux d'intérêt malgré les récents chiffres défavorables de l'inflation des services, ajoutant que "la BoE a généralement été plus réticente que la BCE à s'engager à l'avance sur une ligne de conduite. Mais il est clair que le comité se rapproche du point de vue de la réduction des taux. En supposant que le prochain rapport sur l'inflation, à la mi-juillet, ne contienne pas de mauvaises surprises, nous pensons toujours que la BoE votera pour une baisse des taux en août".

Prévoyant l'avenir de la politique monétaire de la BoE, les analystes de TDS ont écrit dans un rapport publié le 20 juin : "Le front-end prévoit désormais des baisses d'environ 15 points de base pour la réunion d'août et d'environ 50 points de base au total pour 2024. Nous pensons que les risques pourraient être 'finement' équilibrés car il y a encore beaucoup d'informations que les marchés doivent absorber avant la prochaine réunion, y compris les données de l'IPC le 17 juillet".

Que les plus grandes banques centrales ajustent leurs taux d'intérêt ou non, il y a une variété de données financières qui peuvent influencer les taux de change des principales paires de devises telles que EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/JPY.

Les traders débutants devraient étudier la manière dont les données économiques publiées peuvent influencer le marché mondial des changes et améliorer leurs connaissances financières dans leur ensemble. L'une des façons d'y parvenir est de consulter des ressources pédagogiques telles que des e-books, des articles, des guides pratiques, des webinaires, etc. qui sont parfois fournis gratuitement par les courtiers en ligne. De cette façon, vous pouvez améliorer certaines de vos compétences, le manque d'expérience en trading pouvant jouer un rôle négatif dans la performance de votre stratégie globale.

Un autre élément que les traders ne doivent pas négliger est l'utilisation d'outils de gestion du risque tels que les ordres stop loss et take profit. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ces outils peuvent contribuer à réduire certains des risques auxquels les traders sont exposés, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur l'élaboration de la stratégie de trading qu'ils souhaitent mettre en place. Si les traders débutants associent leurs connaissances à la dynamique d'un compte de trading démo, ils peuvent mettre en pratique leurs compétences en utilisant des fonds virtuels dans un environnement sans risque avant de se lancer sur les marchés réels.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.