La BoC se Prononce sur les Taux, les Exportations en Chine Chutent en Mai

Juin 07, 2023 21:29

La décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada (BoC) prévue plus tard dans la journée ainsi que les rapports sur la croissance du PIB au Japon et dans la zone euro pour le premier trimestre 2023 figurent parmi les principales données économiques pour le reste de la semaine.

Les exportations chinoises ont chuté de 7,5% en mai, pour la première fois au cours des trois derniers mois, dépassant les attentes d'une légère baisse de 0,4% comme le prévoyait un sondage Reuters. Les importations ont chuté de 4,5%, alors que les analystes de marché tablaient sur une baisse de 8,0%.

Les données de l'Australian Bureau of Statistics (ABS) ont montré que le PIB du pays a progressé de 2,3% en rythme annuel au cours du premier trimestre 2023, ce qui est légèrement inférieur aux attentes des analystes. Les analystes de l'ABS ont noté que "c'est la sixième hausse consécutive du PIB trimestriel, mais la croissance la plus lente depuis les confinements liés au Covid-19 au trimestre de septembre 2021."

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

Plus tard dans la soirée, la Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Les économistes suggèrent que, bien que le conseil d'administration de la Banque du Canada se soit engagé à suspendre le resserrement de sa politique monétaire, la hausse de l'inflation pourrait avoir une incidence sur sa prochaine décision.

Selon un rapport de Reuters, les analystes de marché estiment qu'il y a près de 40% de chances qu'une hausse de 25 points de base ait lieu aujourd'hui, plus de 80% de chances qu'elle ait lieu d'ici à juillet, et ils estiment qu'elle aura lieu d'ici à septembre. Un sondage Reuters a montré qu'environ 65% des économistes interrogés s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux pour le reste de l'année 2023.

Les analystes de la Banque Scotia ont déclaré que "la Banque du Canada a été assez claire sur le fait que son maintien conditionnel depuis janvier dépendait d'une évolution conforme à ses attentes. Cela n'a manifestement pas été le cas. Des mesures décisives auraient déjà dû être prises, mais un délai supplémentaire jusqu'en juillet ferait perdre un temps précieux pour envoyer un message concret".

Croissance du PIB au Japon au T1 2023

Le gouvernement japonais publiera jeudi des données concernant la croissance du PIB au premier trimestre de l'année. Les analystes de marché prévoient que le PIB japonais a augmenté de 0,5% sur une base trimestrielle et de 1,6% sur une base annuelle.

Les analystes de UOB (United Overseas Bank) qui ont examiné les données préliminaires du PIB ont déclaré dans leur rapport : "La dynamique de croissance du Japon au premier trimestre a été plus forte que prévu, dans la mesure où nous avons sous-estimé l'impact de la réouverture sur la consommation privée et la hausse surprise des dépenses des entreprises, tandis que la chute des prix des matières premières a contribué à réduire davantage la facture des importations du pays, qui a explosé. Mais la faiblesse de la demande extérieure (les marchés étrangers continuant de ralentir) a continué de retarder la reprise des exportations, ce qui a pesé sur la croissance globale".

PIB de la zone euro au T1 2023

Eurostat devrait annoncer les données du PIB de la zone euro jeudi. Les analystes de marché suggèrent que le PIB est resté inchangé au premier trimestre de l'année sur une base trimestrielle et qu'il a enregistré une hausse de 1,2% sur une base annuelle.

Les analystes d'ING n'ont pas semblé optimistes quant à l'économie de la zone euro dans un rapport publié le 1er juin. "La croissance de la zone euro a déçu au premier trimestre. Alors que la baisse des prix de l'énergie et la hausse des salaires devraient soutenir la consommation, la réouverture en douceur de la Chine, le resserrement des conditions monétaires et la récession américaine imminente pèseront sur la croissance et rapprocheront l'économie d'un point mort d'ici la fin de l'année. Ce sont principalement les services qui prospèrent actuellement. Le secteur manufacturier est aux prises avec des stocks excédentaires, tandis que la construction est entravée par des taux d'intérêt plus élevés", notent-ils dans leur rapport.

Inflation en Chine pour mai 2023

Les données sur l'IPC chinois pour le mois de mai seront la dernière publication de la semaine. Les analystes prévoient que l'inflation est restée inchangée à 0,1% en glissement annuel tout en chutant à -0,1% en glissement mensuel. Certains économistes estiment que la croissance économique chinoise a stagné au cours des derniers mois après la réouverture de l'économie.

Les dernières données ont montré que le chômage chez les jeunes a atteint 20% en avril. Commentant la faiblesse des chiffres économiques, les analystes de marché ont déclaré aux journalistes de CNBC que "l'absence d'une reprise durable en Chine aujourd'hui est principalement un phénomène cyclique, et non structurel". L'histoire suggère que les inquiétudes concernant la "japonisation" s'estomperont une fois que la reprise sera plus solidement ancrée.

