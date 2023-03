Trading pour Débutants – Le Café, Vu de l'Intérieur

Mars 25, 2023 04:36

Lorsque vous allumez votre cafetière le matin, vous ne pensez probablement pas au trading du café. Pourtant, le café n'est pas qu'une boisson. Le trading du café est une branche importante du commerce des matières premières agricoles. De plus en plus de personnes consomment du café au quotidien, ce qui augmente la demande.

Cet article vous propose de découvrir quelques informations intéressantes sur le café en tant que matière première. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage !

Café : La deuxième matière première la plus tradée au monde

Le café que nous dégustons tous les jours est préparé à partir de grains de café torréfiés, mais vous le savez sans doute déjà. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que, selon des historiens, les premières personnes à avoir bu du café d'une manière similaire étaient les Yéménites, dans les années 1400. Les grains de café étaient importés d'Éthiopie via la Somalie. L'habitude de boire du café s'est rapidement répandue au Moyen-Orient et en Afrique avant que les premiers Européens n'aient l'occasion d'y goûter.

Le café est devenu une denrée mondiale au cours du XXe siècle, la demande ne cessant d'augmenter dans le monde entier. Des sondages montrent que près de mille milliards de tasses de café sont consommées chaque année. Le café Arabica et le café Robusta sont les deux types de grains de café les plus cultivés.

Le plus grand producteur de café Arabica est le Brésil, tandis que le plus grand producteur de café Robusta est le Vietnam.

Café Arabica : Ce qu'il faut savoir

Le café Arabica est produit à partir des graines de la plante Coffea Arabica, qui peut atteindre 9 à 12 mètres de haut. La plante pousse dans des zones de haute altitude et a besoin de périodes de fort ensoleillement ainsi que de périodes très pluvieuses pour pouvoir développer des fruits. Les grains de qualité supérieure proviennent de plantes qui poussent à haute altitude dans des régions telles que la Colombie et certaines régions d'Amérique centrale. Dans ces régions, le café pousse plus lentement et prend davantage de temps pour se développer, ce qui lui permet de devenir plus dense et d'avoir des saveurs uniques.

L'Arabica représente la majorité du café consommé dans le monde et produit en moyenne entre 1 500 et 2 200 kilogrammes de café par hectare. Ce dernier contient de 1 à 1,5% de caféine par grain.

Café Robusta : Ce qu'il faut savoir

Le Robusta est originaire d'Afrique centrale et subsaharienne et a été découvert dans les dernières années du XIXe siècle. Le Robusta représente environ 30% du café consommé dans le monde. Certains amateurs de café considèrent le Robusta comme le cousin amer et de mauvaise qualité de l'Arabica. Cependant, les experts estiment que la récolte, le traitement et la manipulation de ce type spécifique de café n'étaient pas adaptés dans le passé.

Les plants de Robusta ont une productivité élevée, de sorte que les agriculteurs n'ont besoin que d'une petite parcelle de terre pour bien gagner leur vie tout en protégeant l'environnement. Le Robusta produit en moyenne entre 2 300 et 4 000 kilogrammes de café par hectare et contient 2 à 3% de caféine par grain, ce qui lui permet de résister aux attaques d'insectes ou de punaises.

Variations des prix du café Arabica et Robusta

Les traders débutants doivent savoir que les prix de l'Arabica sont exprimés en centimes d’USD par livre (US cents/lb), tandis que les prix du Robusta sont exprimés en dollars américains par tonne métrique (USD/metric ton). Les conditions météorologiques dans les pays producteurs de café, les événements géopolitiques et les taux de change peuvent avoir un impact sur les prix du café.

Le prix du café Arabica a atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années en 2019 et 2020, lorsque son prix spot était inférieur à 0,95 USD. En 2021, le gel au Brésil et les pluies excessives en Colombie ont pesé sur l'offre de café, entraînant une hausse des prix.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Arabica, Graphique MN – Période : du 1 février 2018 au 23 mars 2023, consultée le 23 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Robusta, Graphique MN – Période : du 1 février 2018 au 23 mars 2023, consultée le 23 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les prix de l'Arabica et du Robusta ont chuté à leur plus bas niveau depuis plusieurs semaines le 11 janvier. Cependant, ils ont gagné du terrain au cours des 20 jours suivants, comme le montrent les graphiques journaliers ci-dessous. Les prix du café Arabica ont atteint leur plus haut niveau en 4 mois le 22 février de cette année.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Arabica, Graphique D1 – Période : du 26 octobre 2022 au 23 mars 2023, consultée le 23 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Robusta, Graphique D1 – Période : du 28 octobre 2022 au 23 mars 2023, consultée le 23 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les exportations brésiliennes de café ont chuté en février

Selon un rapport de Reuters, les données du gouvernement ont montré que les ventes de café brésilien ont diminué en février, chutant de 44,3%. Les médias signalent que les agriculteurs conservent leurs stocks pour obtenir des prix plus élevés en raison de l'augmentation des coûts de production, en particulier des engrais. Le courtier HedgePoint a réduit ses prévisions pour la production brésilienne de café Arabica en 2023/24 à 42,3 millions de sacs, contre 45,4 millions auparavant.

Le Brazilian Coffee Exporters Council (Cecafé) a noté dans un communiqué que "malgré la récente reprise des prix du café Arabica au New York KCc2, les taux internationaux actuels sont inférieurs à ceux du Brésil, ce qui incite les producteurs de café à vendre localement ou à ne pas vendre du tout". Le Conseil a par ailleurs laissé entendre que les volumes d'exportation étaient également affectés par une demande croissante de café Robusta sur le marché intérieur, ajoutant que "cette situation devrait perdurer jusqu'en juin ou juillet, lorsque la nouvelle récolte (brésilienne) arrivera sur le marché".

La production de café colombien progresse en février, les exportations diminuent

La National Federation of Coffee Growers (Fédération Nationale des Producteurs de Café) de Colombie a annoncé qu'après le phénomène prolongé de La Nina, la production de café enregistrée en février a augmenté de 10% sur une base annuelle. Toutefois, le même rapport indique que les exportations de café ont chuté de 6% au cours du deuxième mois de l'année sur une base annuelle.

Les exportations de café du Vietnam ont chuté en février

Le General Department of Vietnam Customs a indiqué en mars que les exportations de café du pays avaient diminué de 34,2% en février sur une base annuelle, pour atteindre 122 833 tonnes. Selon le même rapport, les exportations totales de café de janvier à février ont baissé de 14,7% sur une base annuelle, à 283 339 MT.

Le Kenya met en œuvre de nouvelles règles pour le trading du café

Le Kenya est l'un des plus grands pays producteurs de café au monde. L'année dernière, le Kenya a produit 34 500 tonnes de café, dont 15 000 tonnes pour les coopératives et 11 000 tonnes pour les plantations.

En vertu de la nouvelle réglementation, la Capital Markets Authority (CMA) est devenue l'agence gouvernementale légalement mandatée pour superviser et réglementer le trading du café sur le Nairobi Coffee Exchange.

Cette décision intervient toutefois à un moment où la production de café continue de décliner localement, passant de 129 000 tonnes métriques en 1990 à 34 000 tonnes métriques en 2022, en raison des coûts élevés, des retards de paiement et de la faiblesse des prix du marché. Les représentants de la National Coffee Cooperative Union (NACCU) estiment que "cette mesure apportera de la sérénité, des pratiques commerciales équitables et éliminera la collusion lors des ventes aux enchères".

Gérez votre risque lorsque vous tradez le café

Comme tout instrument financier, le trading du café comporte des risques. Les traders débutants s'exposent à un risque encore plus important dans la mesure où ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour déterminer la bonne procédure à suivre afin de limiter les pertes potentielles. Perdre de l'argent durement gagné peut être source de stress et avoir un impact sur vos objectifs financiers. Ainsi, les traders qui débutent doivent rechercher des moyens de réduire les risques et de ne pas mettre en péril leurs objectifs.

Existe-t-il un moyen de réduire le risque d'erreur en trading ? La réponse est oui, et cela passe par de la formation et l'utilisation d'outils de gestion des risques. Si l'expérience s'acquiert avec le temps, d'innombrables ressources pédagogiques sont disponibles. Les courtiers proposent un large éventail de supports tels que des articles, etc. Dans de nombreux cas, ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. Si vous êtes un trader débutant, nous recommandons de profiter de ces ressources pour approfondir vos connaissances en matière de trading.

La gestion du risque devient plus facile lorsque vous avez accès aux bons outils. Les tutoriels préparés par des traders expérimentés peuvent vous montrer les principes fondamentaux de la gestion des risques. Si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise, vous pouvez tester ces outils, tels que les ordres stop-loss, dans un environnement sécurisé grâce à un compte de démonstration. La connaissance est la clé du succès pour tout trader.

